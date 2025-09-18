Міністр оборони Польщі приїхав у Київ

Віцепрем'єр-міністр, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у четвер, 18 вересня, приїхав у Київ.

Про це повідомляє Міноборони Польщі.

Зазначається, що посадовець перебуває в Києві з делегацією Міністерства національної оборони та Збройних сил Республіки Польща.

Міністр планує обговорити, зокрема, військову співпрацю зі своїм колегою, подальшу підтримку України, яка захищається, та безпекову ситуацію в контексті російської агресії.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.

12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив про початок операції "Східний вартовий" на східному фланзі альянсу. Мета операції – "усунення конкретних загроз, пов’язаних із використанням безпілотників".

За його словами, до операції залучать ресурси низки країн-членів, зокрема Данії, Франції, Великої Британії та Німеччини. Операція передбачатиме як традиційні військові можливості, так і спеціальні елементи, пов’язані з використанням безпілотних літальних апаратів.

14 вересня президент Польщі Кароль Навроцький підписав резолюцію про перебування на території країни військових держав-членів НАТО у межах операції "Східний вартовий".