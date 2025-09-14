Польські військові навчатимуться у українців боротися з російськими дронами

Польські команди боротьби з безпілотниками отримають тренування від українських операторів, щоб посилити захист від атак Росії. Навчатимуть у "безпечних місцях".

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише The Guardian.

Українські інструктори передадуть свій досвід протидії безпілотникам у навчальному центрі НАТО в Польщі. За словами Сікорського, саме Україна має "краще обладнання для боротьби з російськими дронами та набагато глибший і актуальніший досвід війни з російською армією".

Міністр наголосив, що країни Заходу мають усвідомити: "українці можуть навчати союзників ефективно протистояти Росії, а не навпаки". Він підкреслив, що тренування у Польщі відбуватимуться у "більш безпечному середовищі", ніж на території України.

Раніше президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском порушення повітряного простору Польщі і запропонував навчання та досвід у збитті російських дронів.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.

Попередні випадки