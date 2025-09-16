Невизнаний низкою країн президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна нібито не має відношення до безпілотників, які перетинають повітряний простір Литви та Польщі.

Його слова наводить державна агенція БелТА.

Лукашенко зазначив, що Мінськ "спокійно реагує по відповідних каналах" на інциденти з польською та литовською сторонами. За його словами, Білорусь нібито навіть витратила ресурси на збиття дронів, які прямували у бік Польщі.

"Якщо вони зависли після того, як ми половину безпілотників збили, не знаючи, чиї вони, які... Збили і все. Кілька штук ми не змогли вразити. Ми витратили величезні засоби, щоб знищити ці безпілотники, які летіли не до нас — летіли до Польщі. І їм повідомили, скільки, куди летить безпілотників", — сказав Лукашенко.

Водночас він закликав "протистояти замислам Польщі" та "розгадати їх, нічого нікому не пояснюючи".

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.