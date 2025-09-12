Польща закрила кордон з Білоруссю

Із опівночі 12 вересня Польща повністю закрила рух на кордоні з Білоруссю.

Як пояснив міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кєрвіньскі під час брифінгу у Тересполі, це рішення пов’язане з початком російсько-білоруських військових навчань "Захід-2025".

"Рух буде відновлений лише тоді, коли ми матимемо впевненість, що безпека поляків гарантована", – наголосив міністр.

Він додав, що уряд усвідомлює труднощі для підприємців, але закриття кордону ухвалене виключно з міркувань безпеки.

Кєрвіньскі зазначив, що обмеження не є тимчасовими лише на період навчань – ситуацію аналізуватимуть постійно, і рішення залежатиме від розвитку подій.

Пресслужба МВС Польщі також підтвердила, що на місці працюють прикордонники та служби безпеки, а уряд перебуває в тісному контакті з союзниками по НАТО та ЄС.

Спільні навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"

6 серпня до Білорусі прибув перший потяг із російськими військовослужбовцями та технікою для підготовки та подальшої участі у спільних навчаннях з білоруською армією "Запад-2025".

12 серпня у білоруському Міноборони Білорусі оголосили, що навчання відбудуться з 12 до 16 вересня. Головною метою навчань названа перевірка можливостей Білорусі та РФ щодо гарантування безпеки та відбиття можливої агресії.

Раніше президент Володимир Зеленський припускав, що Росія цього літа "готує щось" у Білорусі, використовуючи військові навчання як привід.

Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що однією з цілей військових навчань "Запад-2025" у Білорусі, в яких братимуть участь й армія РФ може стати приховане створення угруповань наступальних військ.