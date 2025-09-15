У понеділок, 15 вересня, Міністерство закордонних справ Норвегії викликало посла РФ через порушення російськими дронами повітряного простору Польщі 10 вересня.

Про це МЗС Норвегії повідомило у соцмережі Х.

"Сьогодні Міністерство закордонних справ Норвегії викликало на зустріч посла Росії в Норвегії після порушення Росією повітряного простору Польщі 10 вересня. Такі дії є безвідповідальними та неприйнятними. Норвегія та її союзники висловлюють повну солідарність з Польщею", — заявили у відомстві.

Нагадаємо, 12 вересня міністерства закордонних справ Чехії та Німечиини також викликали російських послів через порушення російськими дронами повітряного простору Польщі.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.