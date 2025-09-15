Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що збиття трьох-чотирьох із 19 російських дронів польською ППО за українськими мірками могло б вважатися цілковитим успіхом.

Про це він сказав в інтерв'ю The Guardian.

Сікорський підтвердив, що хоча дрони, які минулого тижня зайшли до Польщі, були здатні перевозити боєприпаси, вони не були завантажені вибухівкою.

"Цікаво, що всі вони були фальшивками, що, на мою думку, говорить про те, що Росія намагалася перевірити нас, не розпочинаючи війну", – сказав він.

Польський міністр відкинув припущення, що польська протиповітряна оборона була не готова до вторгнення, зважаючи на невелику кількість збитих російських дронів.

"Дрони не досягли своїх цілей, було завдано незначної шкоди майну, ніхто не постраждав. Якби це сталося в Україні, за українськими мірками, це вважалося б 100% успіхом", — сказав Сікорський.

Він наголосив, що польська відповідь була б "набагато жорсткішою", якби дронова атака спричинила поранення або загибель людей на її території, але відмовився уточнити, як така відповідь може виглядати в майбутньому сценарії.

"З таким агресором і брехуном, як Путін, спрацьовує лише найжорсткіший контртиск", – сказав міністр.

За словами Сікорського, польські команди боротьби з безпілотниками навчатимуться в українських фахівців захищатися від майбутніх атак.

"Українці мають краще обладнання для боротьби з російськими безпілотниками, а також набагато глибший і актуальніший досвід протистояння російській армії. Це те, що громадськість та уряди на Заході повинні терміново усвідомити, що саме українці навчатимуть нас, як протистояти Росії, а не навпаки", – сказав він.

За словами міністра, навчання польських команд українському досвіду боротьби з безпілотниками відбуватиметься у навчальному центрі НАТО в Польщі, що безпечніше, ніж це робити в Україні.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.