Дрони РФ у Польщі: МЗС Чехії та Німеччини викликали російських послів
Дрони РФ у Польщі: МЗС Чехії та Німеччини викликали російських послів

Олена Богданьок
Дрони РФ у Польщі: МЗС Чехії викликало російського посла
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський під час пресконференції в Києві, Україна, 22 листопада 2024 року. Getty Images/Vitalii Nosach/Global Images Ukraine

Міністерства закордонних справ Чехії та Німечиини викликали російських послів через порушення російськими дронами повітряного простору Польщі.

Про це повідомили глава МЗС Чехії Ян Ліпавський та МЗС Німеччини.

"Використання російських безпілотників у повітряному просторі НАТО робить дії Путіна небезпечними та неприйнятними. Тому сьогодні російського посла викликали до Міністерства закордонних справ. НАТО єдине рішення захищати територію нашого альянсу та нашу безпеку", — заявили у МЗС Німеччини у п'ятницю, 12 вересня.

"Я вирішив викликати російського посла. Російські дрони в Польщі – це чиста провокація Кремля. Чеська Республіка твердо стоїть на боці Польщі. Ми будемо захищати територію Альянсу", — написав Ліпавський у соцмережі Х ввечері 11 вересня.

Ліпавський також наголосив, що агресивні дії Росії у польському повітряному просторі були явною провокацією та грубим порушенням суверенітету Польщі. Він додав, що міністри закордонних справ п'яти країн Центральної Європи у форматі Центральної п'ятірки (С5) (Австрія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Чехія) спільно підтвердили цей факт на своїй зустрічі у Томашові поблизу Братислави.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.

