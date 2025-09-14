Зеленський: Україна готова навчати партнерів протидії російським дронам

Раніше Україна пропонувала Польщі допомогти у навчанні захищатися від російських дронів. Тепер Київ готовий навчати інші країни такої протидії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення 14 вересня.

Зеленський зазначив, що Україна готова навчити партнерів захисту від російських безпілотників, якими та порушує повітряних простір інших країн. За його словами, Москва розвідує, як винести війну на територію Польщі, Балтійських держав.

"Звісно, у НАТО є «Петріоти», інші системи та сильні винищувачі, але проти російських «шахедів» та «герберів» ми в Україні маємо значно дешевші, більш масовані та системні рішення", — підкреслив президент.

Росія порушила повітряний простір Польщі та Румунії у вересні 2025 року

У ніч на 10 вересня 2025 року російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.

13 вересня у північних регіонах Румунії оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. О 18:12 у небо підняли два винищувачі F-16, які близько 19-ї години перехопили російський безпілотник "Shahed" над Дунаєм. У Міністерстві оборони Румунії уточнили, що дрон не пролітав над населеними пунктами та не становив безпосередньої загрози для цивільного населення. На інцидент відреагував президент України Зеленський, заявивши, що російський дрон перебував над Румунією 50 хвилин.