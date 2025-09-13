Зеленський: атака дронів на Польщу — це частина війни Путіна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що атаки російських дронів на Польщу — це частина війни Путіна і загроза для всієї Європи. Він закликав країни Європи та США запровадити санкції проти Росії.

Про це повідомив президент у зверненні за 13 вересня, опублікованому на офіційному сайті.

"Прошу всіх партнерів перестати шукати виправдання, чому не вводити ті чи інші санкції. Якщо Путін не хоче миру, до миру треба примусити. Війна Путіна завершиться, коли він – саме він – не зможе її продовжувати. Тому потрібні також і сильні санкції проти терміналів, які відвантажують та приймають нафту з Росії, і це може бути одним з найбільших кроків до миру, які тільки можна уявити", — сказав Володимир Зеленський.

Президент заявив, що Україна робить усе для зменшення здатності Росії воювати.

"Треба, щоб споживання російської нафти скорочувалось, і це точно буде скорочувати російські можливості воювати. Багато робиться, і найбільш ефективні наші далекобійні кроки, влучність українських воїнів. Санкції, які діють найшвидше, – удари наших воїнів", — наголосив президент.

Зеленський повідомив, що очікує на санкційно-митну політику США проти Росії. "Це буде аргументом для багатьох у світі", — сказав президент.

13 вересня Польща закривала аеропорт Любліна та піднімала авіацію через загрозу ударних безпілотників для західних регіонів України. Про це повідомляло Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі X. Повітряну зону закривали до 19 години вечора.