У Сенаті США ініціюють визнання РФ та Білорусі спонсорами тероризму

Двопартійна група сенаторів США представила законопроєкт про визнання Росії та Білорусі державами-спонсорами тероризму через викрадених українських дітей.

Про це повідомляє Axios.

Видання зазначає, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі спонукало лідерів Сенату дати відповідь на агресію РФ.

Сенатори Ліндсі Ґрем (республіканець від Коннектикуту), Річард Блюменталь демократ від Коннектикуту, Емі Клобучар (демократка від Міннесоти) і Кеті Бріт (республіканка від Алабами) 11 вересня представили новий законопроєкт, який має посилити тиск на Росію.

Законопроєкт визнає Росію та Білорусь державами-спонсорами тероризму, якщо вони не повернуть понад 19 000 дітей, які, за даними України, були викрадені під час війни.

Зараз США офіційно визнають державами-спонсорами тероризму лише кілька країн: Кубу, Іран, Північну Корею та Сирію.

"Важко потрапити до цього списку. Ну, скажу вам, Росія заслужила право бути в цьому списку. Ми попросимо лідерів обох партій дати нам можливість обговорити це питання і проголосувати, і ми хочемо розпочати цей процес простто зараз", – заявив сенатор Ґрем.

Ґрем продовжує працювати над тим, щоб заручитися підтримкою Білого дому для свого окремого двопартійного законопроєкту про санкції проти Росії, який уже має понад 80 співавторів.

"Ми спробуємо відкрити ще один фронт проти Росії Путіна. Росіяни вторглися в Україну і викрали, за нашими даними, 19 546 українських дітей, відірвавши їх від родин в Україні. Яка правильна відповідь? Зробити щось із цим. Піднятися як світ і зробити так, щоб це стало абсолютно неприйнятним", – сказав Ґрем про новий законопроєкт.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених з ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн світу у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023-го МКС видав ордер на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав неповнолітніх Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

Головний прокурор МКС Карім Хан підкреслив, що ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової не має терміну давності.