Сенатори США представили законопроєкт щодо повернення викрадених Росією дітей

Сенатори Конгресу США Ліндсі Грем, Річард Блюменталь та Емі Клобушар представили законопроєкт щодо повернення викрадених Росією українських дітей. Якщо Росія відмовиться повернути 19 тисяч дітей, особи яких установлено, то США мають визнати РФ державою-спонсором тероризму.

Про це повідомив сенатор Ліндсі Грем під час пресконференції 11 вересня.

Законопроєкт представлять обом палатам Конгресу США вже сьогодні, повідомив Ліндсі Грем. Він також заявив, що тих конгресменів та сенаторів, які відмовляться голосувати за законопроєкт, "зроблять відомими".

"Яке значення має бути державою-спонсором тероризму за законами США? Ваша економіка радіоактивна. З вами вестимуть бізнес на свій страх і ризик. У нас є закони, які карають держав-спонсорок тероризму. Важко потрапити до цього списку. Росія заслужила право бути в цьому списку. Тож сьогодні ми збираємося представити наш законопроєкт. Ми збираємося попросити лідерів обох партій дати нам можливість обговорити це та проголосувати за нього", — сказав Ліндсі Грем.

Ліндсі Грем також повідомив, що цей законопроєкт має на меті надати президенту США Трампу інструмент для тиску на Росію.

"Сьогодні атак по Україні більше, ніж було раніше, і це просто реальність. Польща, вісімнадцять безпілотників чи дев'ятнадцять, скільки б там не було, перетинають польський повітряний простір. Це рухається по неправильній траєкторії", — прокоментував Ліндсі Грем.

Він закликав президента США Трампа підтримати законопроєкт, саме через те, що це інструмент для нього для тиску на Росію. Також Ліндсі Грем повідомив, що Трамп "налаштований змусити Китай платити за підтримку Путіна" та щодо цього "ведуться переговори" з Євросоюзом.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених із ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн світу у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.