Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що очільник Кремля Володимир Путін у розмові з ним "висловив зацікавленість" у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським "де завгодно", а не лише в Москві.

Про це пише словацьке видання Teraz.

"Зустріч президента Зеленського з президентом Путіним не принесла б президенту Зеленському особливу політичну користь усередині країни, і, звичайно ж, громадяни Російської Федерації не були б у захваті від зустрічі президента Путіна з президентом Зеленським. Але обидва розуміють, незважаючи на те, що це може завдати їм політичної шкоди, їм необхідно зустрітися та обговорити питання, тому що якщо вони не обговорюватимуть, війна продовжиться", — сказав Фіцо.

За його словами, гарантії безпеки повинна отримати не лише Україна, а і Росія. При цьому він відкинув можливість вступу України до НАТО.

Прем'єр також заявив, що його країна не відправлятиме своїх військових в Україні. Політик вважає, що роль його країни в питанні безпекових гарантій може полягати в, наприклад, дозволі на переміщення військових інших країн через територію Словаччини.

"На його думку, війна в Україні є складнішою, ніж здається. Він неодноразово заявляв про дискримінацію російськомовного населення на сході країни, про що часто заявляє російська пропаганда. Однак Фіцо знову підтримав вступ України до Європейського Союзу. На його думку, це довгий шлях для країни. Він вважає її вступ до Союзу корисним і для самого ЄС", — пише видання.

Крім того, прем’єр Словаччини вкотре наголосив на необхідності нормалізації відносити з РФ та заявив, що після завершення війни, на його думку, "потрібно якомога швидше розпочати міжнародну співпрацю з агресоркою".

Що відомо про зустріч Зеленського і Фіцо

Напередодні видання Spravy повідомляло про зустріч премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з українським президентом в Ужгороді. Як повідомили в уряді, під час зустрічі з Зеленським Фіцо планували зосередитись на питанні енергетичної інфраструктури, після чого провести спільну пресконференцію.

В Ужгороді словацький премʼєр також мав зустрітися з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко.

На зустрічах Фіцо супроводжували віцепрем'єрка і міністерка економіки Деніса Сакова та міністр закордонних справ і європейських питань Юрай Бланар.

1 вересня Фіцо повідомив, що відвідає Китай та зустрінеться з очільником Росії Путіним, а потім проведе зустріч з Зеленським.

Під час зустрічі з Путіним у Китаї Фіцо заявив, що проситиме Зеленського "не атакувати" нафтопровід "Дружба".

Що відомо про можливу зустріч президента України Зеленського та Путіна

18 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами у Вашингтоні та дзвінка Путіну він почав організацію зустрічі між Путіним і Зеленським. Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись з Путіним "без будь-яких умов".

Водночас у Росії тоді не підтвердили, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським: помічник керівника РФ Ушаков заявив, що Трамп та Путін під час розмови висловились "на підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України", а також обговорили "ідею підвищення рівня представників України та Росії на переговорах".

21 серпня глава МЗС Росії Лавров заявив, що Путін готовий зустрітися з президентом України Зеленським, тільки якщо всі питання, які потребують обговорення на вищому рівні, "будуть добре пропрацьовані", а "експерти, міністри підготують відповідні рекомендації".