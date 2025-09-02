Премʼєр Словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі з очільником Росії Путіним у Китаї заявив, що проситиме президента України Зеленського "не атакувати" нафтопровід "Дружба.

Заяву Роберта Фіцо передають російське державне агентство ТАСС та словацьке медіа Aktuality.

Роберт Фіцо заявив, що Словаччина "жорстко реагуватиме" на атаки України по інфраструктурі нафтопроводу "Дружба". Через цей нафтопровід Словаччина та Угорщина імпортують нафту з Росії.

Також Роберт Фіцо повідомив Путіну, що "не підтримає" ініціативу Єврокомісії RepowerEU, яка направлена на зменшення залежності Європейського Союзу від нафти та газу з Росії аж до повного припинення імпорту російських енергоносіїв.

Також Роберт Фіцо заявив, що "Україна не може стати членом НАТО", але Словаччина "підтримає вступ України до Євросоюзу".

5 вересня премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Атаки України на інфраструктуру нафтопроводу "Дружба" у Росії

13 серпня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна здійснила атаку безпілотником на станцію нафтопроводу "Дружба" в Брянській області Росії.

За його словами, ця магістраль забезпечує постачання нафти до Угорщини та грає ключову роль у її енергетичній безпеці. Посадовець наголосив, що зараз Угорщина є головним постачальником електроенергії для України, і без угорської підтримки енергетична стабільність української системи була б значно слабшою.

18 серпня Петер Сійярто знову звинуватив Україну в "атаці на нафтопровід", що призвело до "припинення постачань нафти" до його країни.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяви угорського колеги, наголосивши, що саме РФ розпочала війну, яку наразі відмовляється завершувати. А Угорщина, попри ненадійність Москви, продовжує зберігати "свою залежність від Росії".

"Угорщина роками казала, що Москва — ненадійний партнер. Незважаючи на це, Угорщина докладає всіх зусиль, щоб зберегти свою залежність від Росії. Навіть після початку повномасштабної війни. Тепер ви можете надсилати свої скарги і погрози — своїм друзям у Москві", — написав Сибіга.

20 серпня Угорщина заявила про відновлення транзиту російської нафтитрубопроводом "Дружба".

21 серпня командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що оператори українських Сил безпілотних систем атакували станцію нафтопроводу "Дружба" в російському місті Унеча.

22 серпня Сійярто знову заявив, що транспортування російської нафти до його країни знову припинено через українську атаку на нафтопровід "Дружба" в Брянській області РФ. Він назвав це "нападом на енергетичну безпеку" та "спробою втягнути країну у війну".

28 серпня постачання російської нафти до Угорщини та Словаччини нафтопроводом “Дружба” відновилося, повідомили у четвер угорська нафтова компанія MOL та міністерка економіки Словаччини.