Премʼєр Словаччини Фіцо проведе зустрічі з Путіним та Зеленським

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що відвідає Китай та зустрінеться з очільником Росії Путіним. Потім Фіцо проведе зустріч із президентом України Зеленським.

Про це Роберт Фіцо повідомив у зверненні до дня конституції Словаччини.

Роберт Фіцо відвідає Китай в рамках святкування звільнення країни від Японії у 2 світовій війні 3 вересня. Там він проведе зустріч з очільником Росії Путіним.

А вже 5 вересня Роберт Фіцо зустрінеться з президентом України Зеленським у Словаччині. Подробиці зустрічі невідомі, як і про що саме будуть говорити Фіцо та Зеленський.

Роберт Фіцо заявив, що "шкодує", бо у Китаї парад на честь капітуляції Японії з усіх країн Євросоюзу відвідає лише лідер Словаччини. Також премʼєр-міністр Словаччини проведе зустрічі з очільником Китаю Сі Цзіньпінем та премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Роберт Фіцо заявив, що Сі Цзіньпінь, Нарендра Моді та Володимир Путін "представляють мільярди людей" та "мають власну думку — правильну чи неправильну". Фіцо також заявив, що "створюється новий багатополярний світ". Він звинуватив Євросоюз в ігноруванні цього "світового порядку". Російська пропаганда та офіційний Китай використовують термін "багатополярний світ" для просування своєї політики, в тому числі виправдовування війни РФ проти України.

Роберт Фіцо повідомив, що його уряд поінформував високу представницю ЄС Каю Каллас про його візит до Китаю.

Раніше Суспільне повідомляло, що президент України Зеленський 4 вересня планує взяти участь у зустрічі європейських лідерів, що відбудеться в Парижі. У цей день у французькій столиці у "змішаному форматі" збереться Коаліція охочих. Зустріч ініціював президент Франції Макрон.