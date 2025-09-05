Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заперечив інформацію про те, що очільник Росії Путін попросив його влаштувати енергетичну блокаду України під час зустрічі у Китаї.

Про це Роберт Фіцо повідомив на брифінгу після зустрічі з президентом України Зеленським.

Премʼєр-міністр Словаччини повідомив, що метою його поїздки до Китаю була участь у параді на честь капітуляції Японії у 2 світовій війні. З очільником Росії Путіним він обговорював двосторонні відносини між Словаччиною та Росією.

"Офіційно я зустрічався з китайським президентом. Щодо Володимира Путіна, я хочу сказати, що ми говорили про білатеральну двосторонню співпрацю. Інформація, яку ви отримали що мало говоритися про якусь енергетичну блокаду України, абсолютно неправдива, і це абсолютно не було предметом перемовин", — сказав Роберт Фіцо.

Також Роберт Фіцо повідомив, що Україна та Словаччина продовжують співпрацю у сфері енергетики та міністри енергетики обох країн працюватимуть над деталями майбутніх потенційних угод у цій сфері.

Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з Робертом Фіцо заявив, що Україна готова забезпечити енергетичну стабільність Словаччини та інших країн, але не російськими енергоресурсами.

"Ми говорили сьогодні про енергетику. Ми готові до постачання газу і нафти на території Словаччини, якщо це не російський газ, якщо це не російська нафта. Тому що у нас війна. На цьому крапка", — сказав Зеленський.

4 вересня стало відомо, що президент США Дональд Трамп під час віртуальної зустрічі з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами заявив, що саме Європа “фінансує війну” через закупівлі російської нафти. Трамп прямо вимагав від ЄС активніших економічних кроків проти Росії, наголошуючи, що впродовж року Росія отримала 1,1 мільярда євро від продажу пального ЄС.

Словаччина одна з країн ЄС, яка імпортує російську нафту через нафтопровід "Дружба".