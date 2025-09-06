Американський президент Дональд Трамп вважає, що в гарантіях безпеки для України ключову роль має відігравати Європа. Проте, за його словами, США не лишаться осторонь, і допоможуть у цьому.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті Білого дому 5 вересня.

Журналіст попросив Трампа прокоментувати питання щодо гарантій безпеки для України. Він запевнив, що Америка готова допомогти Києву у цьому.

"Що ж, ми з цим розберемося. Ми допоможемо їм (Україні — ред.). Послухайте, ми хочемо врятувати багато життів, тому ми щось з цим зробимо. Я думаю, люди цього очікують", — сказав очільник Білого дому.

Водночас президент США наголосив, що Європа гратиме у безпекових гарантіях першочергову роль, оскільки "вони хочуть бути на перших позиціях та хочуть, щоб це скінчилося", очевидно, маючи на увазі війну РФ проти України.

"Це закінчиться в одну мить, ось побачите", — коротко додав він.

Засідання Коаліції охочих 4 вересня та обговорення гарантій безпеки

У Парижі 4 вересня відбулося засідання Коаліції охочих. У саміті взяли участь представники 39 країн. Також там був присутній і Зеленський.

Як повідомляла кореспондентка Суспільного, на зустрічі Коаліції охочих також був присутній спецпредставник США Стів Віткофф. Згодом він мав зустріч з українською делегацією.

За підсумками саміту Коаліції охочих президент Франції Емманюель Макрон заявив, що 26 країн-учасниць погодилися відрядити своїх військових в Україну для створення гарантій безпеки.

За його словами, миротворчий контингент буде готовий до відряджання вже наступного дня після припинення вогню чи досягнення мирної угоди. Проте ці війська будуть розміщені не на лінії фронту і матимуть за мету запобігти повторній агресії з боку РФ.

Також глава Франції зазначив, що найближчими днями буде остаточно визначена підтримка з боку США у створенні безпекових гарантій.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив, що парламенти держав Коаліції охочих мають проголосувати за гарантії безпеки для України, аби уникнути повторення Будапештського меморандуму.