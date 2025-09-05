Трамп анонсував розмову з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром планує поговорити з російським лідером Володимиром Путіним.

Про це він сказав під час ексклюзивної вечері з керівниками найбільших світових ІТ-компаній у Білому домі.

"Я збираюся, так. У нас дуже хороший діалог", — заявив Трамп.

Він додав, що нібито врегулював багато воєн, але російсько-українська війна поки що є найскладнішою.

Речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі "Інтерфаксу" заявив, що наразі немає жодних напрацювань щодо розмови Путіна з Трампом. Водночас він зазначив, що організувати таку розмову можна дуже швидко.

4 вересня у Парижі відбулася зустріч Коаліції охочих у змішаному форматі. У ній взяли участь лідери з майже 40 країн. Також був присутній й Володимир Зеленський. Американський лідер приєднався до них по відеозв'язку.

Під час розмови Трамп закликав ЄС повністю припинити закупівлю російської нафти, яка фінансує війну проти України. Також він вимагав тиску на Китай за підтримку Росії.

Востаннє президент США Трамп та лідер Кремля Путін бачилися 15 серпня 2025 року на військовій базі в Анкориджі, американський штат Аляска.