Президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада обговорює з європейськими партнерами можливу кількість військових, які можуть прибути до України після війни для створення гарантій безпеки. За його словами, йдеться про "тисячі" солдатів.

Про це він розповів під час спільної пресконференції з президентом Європейської ради Антоніу Коштою в Ужгороді 5 вересня.

Глава держави підтвердив інформацію, яка поширилась у медіа, що розглядається варіант відряджання іноземного контингенту в 10 тисяч солдатів. Втім, Зеленський наголосив, що "про це ще трохи зарано говорити". Хоча й висловив упевненість, що кількість європейських військових в Україні "буде точно не в одиницях, а в тисячах".

Президент додав, що план з гарантіями безпеки також передбачає координацію країн для безпеки в небі та на морі.

За його словами, є також спільне розуміння щодо кількості українських Сил оборони як головної одиниці гарантій безпеки, а також щодо кількості зброї для війська. Зеленський підкреслив, що після війни потрібна буде і додаткова зброя, а також додаткові технології.

Раніше газета The Wall Street Journal опублікувала матеріал, в якому йшлося, що Європа розробила план розгортання миротворців в Україні. Зазначалось, що вже є зобов'язання з відряджання понад 10 тисяч солдатів.

Як розповів виданню неназваний європейський дипломат на умовах анонімності, планується розгортання одразу двох груп сухопутних сил в Україні: одна — для навчання і підтримки ЗСУ, а друга група покликана унеможливити повторне вторгнення РФ.

Засідання Коаліції охочих 4 вересня та обговорення гарантій безпеки

У Парижі 4 вересня відбулося засідання Коаліції охочих. У саміті взяли участь представники 39 країн. Також там був присутній і Зеленський.

Як повідомляла кореспондентка Суспільного, на зустрічі Коаліції охочих також був присутній спецпредставник США Стів Віткофф. Згодом він мав зустріч з українською делегацією.

За підсумками саміту Коаліції охочих президент Франції Емманюель Макрон заявив, що 26 країн-учасниць погодилися відрядити своїх військових в Україну для створення гарантій безпеки.

За його словами, миротворчий контингент буде готовий до відряджання вже наступного дня після припинення вогню чи досягнення мирної угоди. Проте ці війська будуть розміщені не на лінії фронту і матимуть за мету запобігти повторній агресії з боку РФ.

Також глава Франції зазначив, що найближчими днями буде остаточно визначена підтримка з боку США у створенні безпекових гарантій.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив, що парламенти держав Коаліції охочих мають проголосувати за гарантії безпеки для України, аби уникнути повторення Будапештського меморандуму.