Президент Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки для України мають стати важливим чинником тиску на РФ та запобігти повторенню агресії. Крім цього він переконаний, що якби президент США Дональд Трамп підтримав вступ Києва до НАТО, то це було б ще одним важелем тиску на Москву.

Про це він розповів в інтерв’ю американському каналу TBN для програми The Rosenberg Report.

"Якщо (Путін – ред.) не сяде за стіл переговорів, то Трамп може запропонувати Україні НАТО негайно. Навіть ті країни, які не дуже підтримували майбутнє членство України, подивляться на Трампа й одразу підтримають рішення США", – сказав глава держави.

Відповідаючи на запитання про готовність європейських партнерів відрядити свої війська в Україну для стримування РФ, Зеленський зазначив, що "деякі країни вже готові". За його словами, наразі йдуть "реальні переговори" з цього приводу.

Водночас президент зауважив, що "є країни, які не мають великих армій і не можуть надати військових, але можуть дати протиповітряну оборону чи оплачувати зброю, включно з виробництвом дронів".

Він також розкритикував Будапештський меморандум, який не надав жодних гарантій безпеки.

"Ми віддали ядерну зброю… а натомість отримали лише папірець, нічого конкретного, що могло б нас реально захистити... Це було погане рішення, тому що ми нічого не отримали… Ми отримали нуль. Ні, не нуль – ми отримали війну", — пояснив Зеленський, додавши, що Україна не отримала навіть альтернативної зброї.

Ще у січні 2025 року глава держави казав, що чотири держави не підтримують вступ Києва до Північноатлантичного альянсу, — це США, Німеччина, Словаччина та Угорщина.

18 серпня Трамп вкотре заявив, що Україна не вступить в НАТО, наголосивши, що "деякі речі ніколи не змінюються".

Засідання Коаліції охочих 4 вересня та обговорення гарантій безпеки

У Парижі 4 вересня відбулося засідання Коаліції охочих. У саміті взяли участь представники 39 країн. Також там був присутній і Зеленський.

Як повідомляла кореспондентка Суспільного, на зустрічі Коаліції охочих також був присутній спецпредставник США Стів Віткофф. Згодом він мав зустріч з українською делегацією.

За підсумками саміту Коаліції охочих президент Франції Емманюель Макрон заявив, що 26 країн-учасниць погодилися відрядити своїх військових в Україну для створення гарантій безпеки.

За його словами, миротворчий контингент буде готовий до відряджання вже наступного дня після припинення вогню чи досягнення мирної угоди. Проте ці війська будуть розміщені не на лінії фронту і матимуть за мету запобігти повторній агресії з боку РФ.

Також глава Франції зазначив, що найближчими днями буде остаточно визначена підтримка з боку США у створенні безпекових гарантій.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив, що парламенти держав Коаліції охочих мають проголосувати за гарантії безпеки для України, аби уникнути повторення Будапештського меморандуму.