Влада Німеччини ухвалить рішення, чи відправляти своїх військовослужбовців до України, але після уточнення рамкових умов угоди країн-учасниць Коаліції охочих.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті уряду ФРН за підсумками зустрічі Коаліції охочих у Парижі 4 вересня.

Вказується, що серед іншого на рішення вплинуть тип і масштаб будь-якої участі Сполучених Штатів та результат переговорного процесу. Саме ж рішення ухвалюватиме Бундестаг (німецький парламент). За свого боку канцлер ФРН Фрідріх Мерц пообіцяв, що Берлін обов’язково зробить свій внесок у забезпечення гарантій безпеки для України після досягнення мирної угоди. За його словами, основна увага повинна зосереджуватися на фінансуванні, озброєнні та навчанні українського війська.

Він також зазначив, що європейці повинні продовжувати працювати над проведенням саміту, на якому має бути узгоджене припинення вогню. За його словами, якщо ж Москва продовжуватиме "тягнути час", Європа має посилити санкційний тиск, щоб збільшити шанси на дипломатичне завершення війни.

Засідання Коаліції охочих 4 вересня

У Парижі 4 вересня відбулося засідання Коаліції охочих. У саміті взяли участь представники 39 країн. Також там був присутній і Зеленський.

Як повідомляла кореспондентка Суспільного на зустрічі Коаліції охочих також був присутній спецпредставник США Стів Віткофф. Згодом він мав зустріч з українською делегацією.

За її підсумками президент Франції Емманюель Макрон заявив, що 26 країн-учасниць Коаліції погодилися відрядити своїх військових в Україну для забезпечення гарантій безпеки.

За його словами, миротворчий контингент буде готовий до відряджання вже наступного дня після припинення вогню чи досягнення мирної угоди. Проте ці війська будуть розміщені не на лінії фронту і матимуть за мету запобігти повторній агресії з боку РФ.

Також глава Франції зазначив, що найближчими днями буде остаточно визначена підтримка з боку США у забезпеченні безпекових гарантій.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що парламенти держав Коаліції охочих мають проголосувати за гарантії безпеки для України, аби уникнути повторення Будапештського меморандуму.