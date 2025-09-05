Зеленський зустрінеться із Фіцо для обговорення тиску на Росію

Президент України Володимир Зеленський в Ужгороді проведе зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Також міністр закордонних справ Андрій Сибіга матиме окремі переговори з низкою іноземних колег.

Про це на брифінгу повідомив речник МЗС Георгій Тихий 5 вересня, передає кореспондентка Суспільного.

Речник зазначив, що під час перемовин лідери обговорять питання двосторонніх відносин, зокрема, які "викликають занепокоєння у словацької сторони". Україна, за словами Тихого, відкрита до діалогу та готова до конструктивних рішень.

"Попри щоденні атаки Росії на українську інфраструктуру та енергетику, Україна залишається надійним партнером. Транспортування нафти й газу територією Росії — це відповідальність російської сторони. І не лише Словаччина, а й інші держави, зокрема Угорщина, висловлюють свої побоювання з цього приводу", — наголосив речник.

За його словами, між Україною та Словаччиною реалізується низка економічних, інфраструктурних та енергетичних проєктів, які є взаємно вигідними. Київ очікує, що Братислава підтримає українську інтеграцію до ЄС і НАТО.

"Це створить міцну основу для розвитку спільних проєктів, що покращуватимуть життя і в Україні, і в Словаччині. Також серед ключових тем зустрічі — посилення санкційного та політичного тиску на Росію й притягнення її до відповідальності за злочини, зокрема за злочин агресії", — додав Тихий.

На початку вересня премʼєр Словаччини Роберт Фіцо у Пекіні зустрівся з лідером Кремля Путіним. Там він повідомив, що проситиме Зеленського "не атакувати" нафтопровід "Дружба".

Також Роберт Фіцо повідомив Путіну, що "не підтримає" ініціативу Єврокомісії RepowerEU, яка направлена на зменшення залежності Європейського Союзу від нафти та газу з Росії аж до повного припинення імпорту російських енергоносіїв.

Також Роберт Фіцо заявив, що "Україна не може стати членом НАТО", але Словаччина "підтримає вступ України до Євросоюзу".

Атака трубопровід "Дружба"

13 серпня Сійярто заявив, що Україна здійснила атаку безпілотником на станцію нафтопроводу "Дружба" в Брянській області Росії. 18 серпня він знову звинуватив Україну в "атаці на нафтопровід", що призвело до "припинення постачань нафти" до Угорщини.

21 серпня командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що оператори українських Сил безпілотних систем атакували станцію нафтопроводу "Дружба" в російському місті Унеча.

22 серпня Сійярто знову заявив, що транспортування російської нафти до його країни знову припинено через українську атаку на нафтопровід "Дружба" в Брянській області РФ. Він назвав це "нападом на енергетичну безпеку" та "спробою втягнути країну у війну".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляв у середу, 27 серпня, що постачання можуть бути відновлені в четвер у тестовому режимі в обсягах, менших за стандартні. Наступного дня стало відомо, що постачання відновилося повністю.