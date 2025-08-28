Постачання російської нафти трубопроводом "Дружба" відновилося

Постачання російської нафти до Угорщини та Словаччини нафтопроводом “Дружба” відновилося, повідомили у четвер угорська нафтова компанія MOL та міністерка економіки Словаччини.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Словаччина та Угорщина продовжують покривати більшу частину своїх потреб у нафті за рахунок постачань із Росії та прагнуть зберегти ці постачання, всупереч зусиллям Європейського Союзу щодо диверсифікації постачань російських сировинних товарів.

Минулого тижня постачання неодноразово переривалося, а з 21 серпня взагалі припинилося.

Міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова повідомила про відновлення постачання трубопроводом “Дружба” в дописі в Facebook.

“Сподіваюся, що робота трубопроводу буде стабільною і більше не буде атак на енергетичну інфраструктуру”, — заявила Сакова.

Компанія MOL, яка експлуатує нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині, повідомила, що нафта надійшла в обидві країни, але детальної інформації не надала.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляв у середу, 27 серпня, що постачання можуть бути відновлені в четвер у тестовому режимі в обсягах, менших за стандартні.

13 серпня Сійярто заявив, що Україна здійснила атаку безпілотником на станцію нафтопроводу "Дружба" в Брянській області Росії.

18 серпня він знову звинуватив Україну в "атаці на нафтопровід", що призвело до "припинення постачань нафти" до Угорщини.

21 серпня командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що оператори українських Сил безпілотних систем атакували станцію нафтопроводу "Дружба" в російському місті Унеча.

22 серпня Сійярто знову заявив, що транспортування російської нафти до його країни знову припинено через українську атаку на нафтопровід "Дружба" в Брянській області РФ. Він назвав це "нападом на енергетичну безпеку" та "спробою втягнути країну у війну".