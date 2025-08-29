Перейти до основного змісту
Чому атаки на нафтопровід "Дружба" злять Угорщину, реакція "Мадяра" на заборону в'їзду. СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ
Чому атаки на нафтопровід "Дружба" злять Угорщину, реакція "Мадяра" на заборону в'їзду. СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ

Олена Богданьок
Олена Дуняк
Угорщина заборонила в’їзд українському командувачу силами безпілотних систем на позивний "Мадяр" Роберту Бровді. Сталося це після удару безпілотниками по російському нафтопроводу "Дружба", через який, зокрема, Угорщина імпортує російську нафту. У Будапешті удар назвали нападом на суверенітет і оголосили про заборону на в’їзд до країни на кілька років. "Мадяр" є етнічним угорцем. Він вже відповів на рішення Угорщини. А в українському МЗС пообіцяли у відповідь країні ввести дзеркальні заходи.

Більше про ситуацію та про те, в якому стані зараз нафтопровід "Дружба" — у новому епізоді "Несеться".

