Угорщина заборонила в’їзд українському командувачу силами безпілотних систем на позивний "Мадяр" Роберту Бровді. Сталося це після удару безпілотниками по російському нафтопроводу "Дружба", через який, зокрема, Угорщина імпортує російську нафту. У Будапешті удар назвали нападом на суверенітет і оголосили про заборону на в’їзд до країни на кілька років. "Мадяр" є етнічним угорцем. Він вже відповів на рішення Угорщини. А в українському МЗС пообіцяли у відповідь країні ввести дзеркальні заходи.
Більше про ситуацію та про те, в якому стані зараз нафтопровід "Дружба" — у новому епізоді "Несеться".