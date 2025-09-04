Очільник польського уряду Дональд Туск після засідання Коаліції охочих 4 вересня заявив, що Варшава не планує відправлення військ до України у межах гарантій безпеки. За його словами, Польща виконуватиме іншу роль.

Про це він сказав під час пресконференції, передає Polsat News.

Відповідаючи на запитання журналістів після зустрічі у Парижі, польський прем'єр зазначив, що позиція Польщі щодо відряджання своїх військ в Україну залишається незмінною.

"Польща, як ми неодноразово підкреслювали, не планує відправлення військ в Україну. Також і після закінчення війни", — сказав Туск.

Водночас він зауважив, що Варшава підтримуватиме Київ в інший спосіб. Йдеться про логістику.

"Ми відповідаємо за логістику. Відомо, що в Польщі розташований цей найбільший хаб, це місце організації допомоги для України. І це завдання достатньої, якщо не сказати виняткової важливості", — пояснив прем'єр.

Він додав, що ніхто з партнерів по Коаліції охочих не виступає проти такого рішення Польщі.

"Звичайно, всі приймають таку форму присутності Польщі у допомозі Україні", — сказав Туск.

Засідання Коаліції охочих 4 вересня

У Парижі 4 вересня відбулося засідання Коаліції охочих. У саміті взяли участь представники 39 країн. Також там був присутній і Зеленський.

Як повідомляла кореспондентка Суспільного на зустрічі Коаліції охочих також був присутній спецпредставник США Стів Віткофф. Згодом він мав зустріч з українською делегацією.

За підсумками саміту Коаліції охочих президент Франції Емманюель Макрон заявив, що 26 країн-учасниць погодилися відрядити своїх військових в Україну для забезпечення гарантій безпеки.

За його словами, миротворчий контингент буде готовий до відряджання вже наступного дня після припинення вогню чи досягнення мирної угоди. Проте ці війська будуть розміщені не на лінії фронту і матимуть за мету запобігти повторній агресії з боку РФ.

Також глава Франції зазначив, що найближчими днями буде остаточно визначена підтримка з боку США у забезпеченні безпекових гарантій.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що парламенти держав Коаліції охочих мають проголосувати за гарантії безпеки для України, аби уникнути повторення Будапештського меморандуму.