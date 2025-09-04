Адміністрація Трампа звернулася до Верховного суду США, щоб зберегти мита

Адміністрація президента США Дональда Трампа попросила Верховний суд розглянути справу щодо збереження масштабних мит, запроваджених на підставі закону 1977 року про міжнародні надзвичайні економічні повноваження.

Про це пише Reuters.

Це сталося після того, як апеляційний суд визнав більшість цих зборів незаконними.

Міністерство юстиції оскаржило рішення від 29 серпня, у якому зазначалося, що президент перевищив свої повноваження, використовуючи економічні повноваження. для введення мит. Судді дійшли висновку, що Конституція надає право встановлювати тарифи Конгресу, а делегування таких повноважень президенту має бути чітко обмеженим.

Наразі мита залишаються чинними, оскільки апеляційний суд призупинив своє рішення, щоб дати адміністрації час звернутися до Верховного суду. Мін’юст просить найвищу інстанцію ухвалити до 10 вересня, чи братиме вона справу, і пропонує прискорений графік із початком слухань у перший тиждень листопада.

Справу ініціювали дрібні бізнеси-імпортери та 12 американських штатів (серед них Нью-Йорк, Орегон, Міннесота та інші), які стверджують, що мита незаконно шкодять торгівлі. Адвокат позивачів Джеффрі Шваб із Liberty Justice Center заявив, що вони "впевнені у перемозі" й сподіваються на швидке рішення.

Мита є частиною торговельної війни, яку Трамп активізував після повернення в Білий дім у січні 2025 року. Він використовує їх як інструмент тиску у зовнішній політиці — для перегляду угод і отримання поступок від Китаю, Канади, Мексики та інших країн. Зокрема, у квітні Трамп оголосив "дзеркальні" тарифи проти держав із профіцитом торгівлі зі США, а у лютому ввів додаткові збори як економічний важіль у боротьбі з контрабандою фентанілу.

Попередні суди вже визнавали, що економічні повноваження не дають президенту права встановлювати мита. Рішення апеляційного суду ґрунтується на "доктрині великих питань", яка вимагає, щоб дії виконавчої влади з істотними економічними наслідками мали чіткий дозвіл Конгресу.

Окрім мит, на розгляді в судах також перебувають позови, які ставлять під сумнів незалежність Федеральної резервної системи, що може призвести до масштабного юридичного протистояння щодо всієї економічної політики Трампа.

Що відомо про "тарифи Трампа"

2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит на продукцію зі 185 країн і територій. Він повідомив про встановлення мінімальної ставки мита на імпортні товари на рівні 10%. Зокрема, для товарів з Європейського Союзу діятиме мито — 20%. Тарифна ставка для Китаю тоді становила 34%. Для окремих країн передбачено індивідуальні тарифи.

Крім того, з 3 квітня адміністрація США запровадила 25% мито на всі імпортовані в країну автомобілі.

В українському Мінекономіки заявили, що 10% мита для України — це "складно, але не критично".

4 квітня Китай відповів на запровадження адміністрацією президента США Дональда Трампа нових підвищених мит, встановивши тарифи для всього американського імпорту товарів на рівні 34%. Вони почали діяти 10 квітня.

9 квітня Трамп заявив, що США підвищують митну ставку на китайський імпорт з до 125%. До цього мито на імпортні китайські товари та сировину становило 104%.

У відповідь Китай запровадив додаткові 84% мит на імпортні товари із США.

10 квітня у Білому домі заявили, що ставка тарифів США на китайський імпорт зараз фактично становить 145%. Останній указ американського президента Дональда Трампа підвищує тарифи для Пекіна до 125% з 84%. Але це на додачу до 20% тарифу на фентаніл, який Трамп раніше запровадив проти Китаю.

12 липня Трамп повідомив про запровадження 30% тарифів на імпорт товарів із Мексики та Європейського Союзу. Нові мита набудуть чинності 1 серпня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на рішення Трампа і зазначила, що 30% тариф на експорт з ЄС зашкодить бізнесу і споживачам по обидва боки Атлантики.