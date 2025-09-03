Макрон і Стармер проведуть Коаліцію охочих та подзвонять Трампу

Президент Франції Еммануель Макрон із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером 4 вересня у Парижі головуватимуть на засіданні Коаліції охочих. Лідери планують зателефонувати президенту США Дональду Трампу.

Про це повідомили журналістам в Єлісейському палаці.

Глави держав та урядів планують оцінити роботу начальників генеральних штабів Збройних сил щодо гарантій безпеки для України та зробити висновки з урахуванням поведінки Росії, яка продовжує відмовлятися від миру.

Зустріч є продовженням переговорів, які відбулися у Вашингтоні 18 серпня. Під час засідання також запланована телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше поінформоване джерело у владі поінформувало, що Зеленський планує взяти участь у зустрічі європейських лідерів у Парижі. Відомо, що Зеленський та Макрон зустрінуться в Парижі перед Коаліцією охочих.

Також президент Фінляндії Александр Стубб відвідає зустріч Коаліції охочих у Парижі. У канцелярії канцлера Німеччини повідомили, що Фрідріх Мерц також візьме участь у зустрічі, але через відеозв'язок.

Обговорення безпекових гарантій для України

Раніше американський держсекретар Марко Рубіо заявляв, що Вашингтон почав працювати з європейськими країнами та Києвом щодо моделі гарантій безпеки. За його словами, очікується, що її напрацюють упродовж 7-10 днів після зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Білому домі 18 серпня.

Як повідомили Суспільному в Офісі президента, Рубіо та керівник ОПУ Андрій Єрмак на зустрічі радників 21 серпня обговорили безпекові гарантії для України. Незабаром сторони планують фіналізувати їх модель.

22 серпня генсек НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва заявив, що в угоді про гарантії безпеки для України буде два рівні – посилення ЗСУ та гарантії від США і Європи, які стримають Росію, у разі майбутньої агресії з її боку.

24 серпня віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що в рамках гарантій безпеки американський військовий контингент не буде присутній в Україні.