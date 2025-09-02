Президенти України та Франції Володимир Зеленський і Емманюель Макрон перед засіданням Коаліції охочих у Парижі 4 вересня проведуть двосторонню зустріч.

Про це Суспільному повідомили в Єлисейському палаці.

Подробиць та основних тем обговорень політиків під час зустрічі там не оприлюднили.

Раніше поінформоване джерело у владі поінформувало, що Зеленський планує взяти участь у зустрічі європейських лідерів у Парижі. Цей саміт ініціював Макрон.

Тоді в Єлисейському палаці нам підтвердили, що 4 вересня у французькій столиці у "змішаному форматі" збереться Коаліція охочих.

Серед очікуваних учасників зустрічі, крім французького лідера, – канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, британський прем’єр-міністр Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Президент Франції пізніше заявляв, що під час зустрічі лідери країн Коаліції охочих напрацьовуватимуть "надійні" гарантії безпеки для України.

Обговорення безпекових гарантій для України

Раніше американський держсекретар Марко Рубіо заявляв, що Вашингтон почав працювати з європейськими країнами та Києвом щодо моделі гарантій безпеки. За його словами, очікується, що її напрацюють упродовж 7-10 днів після зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Білому домі 18 серпня.

Як повідомили Суспільному в Офісі президента, Рубіо та керівник ОПУ Андрій Єрмак на зустрічі радників 21 серпня обговорили безпекові гарантії для України. Незабаром сторони планують фіналізувати їх модель.

22 серпня генсек НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва заявив, що в угоді про гарантії безпеки для України буде два рівні – посилення ЗСУ та гарантії від США і Європи, які стримають Росію, у разі майбутньої агресії з її боку.

24 серпня віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що в рамках гарантій безпеки американський військовий контингент не буде присутній в Україні.