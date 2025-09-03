Зеленський прибув до Данії

Президент Володимир Зеленський прибув до столиці Данії Копенгагена, де лідери європейських держав планують обговорити вторгнення Росії в Україну, мирні зусилля та підтримку України.

Про це Суспільному повідомили в Офісі президента.

Як повідомив речник президента Сергій Никифоров, Зеленський матиме двосторонню зустріч з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен та проведе переговори з лідерами формату NB8 (Nordic-Baltic 8).

Раніше Зеленський заявив, що сьогодні відбудеться саміт України з країнами Північної Європи та Балтії, а також окремі двосторонні зустрічі у Франції.

За словами президента, з партнерами обговорюватимуть сильніші заходи тиску на РФ. Готують також "відчутне посилення для України", формат Коаліції охочих та "нові кроки у відносинах із ЄС і США".

Як повідомили Суспільному в офісі президента Фінляндії, Александр Стубб візьме участь у зустрічі в Копенгагені в середу, 3 вересня 2025 року, щоб обговорити вторгнення Росії в Україну, мирні зусилля та підтримку України, наприклад, через Коаліцію охочих.

У четвер, 4 вересня, президент Стубб відвідає зустріч Коаліції охочих у Парижі. Темами зустрічі будуть підтримка коаліції для України, заходи безпеки та зусилля щодо досягнення справедливого та міцного миру в Україні.

За інформацією офісу канцлера Німеччини, Фрідріх Мерц 4 вересня візьме участь у зустрічі Коаліції охочих через відеозв'язок.

Обговорення безпекових гарантій для України

Раніше американський держсекретар Марко Рубіо заявляв, що Вашингтон почав працювати з європейськими країнами та Києвом щодо моделі гарантій безпеки. За його словами, очікується, що її напрацюють упродовж 7-10 днів після зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Білому домі 18 серпня.

Як повідомили Суспільному в Офісі президента, Рубіо та керівник ОПУ Андрій Єрмак на зустрічі радників 21 серпня обговорили безпекові гарантії для України. Незабаром сторони планують фіналізувати їх модель.

22 серпня генсек НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва заявив, що в угоді про гарантії безпеки для України буде два рівні – посилення ЗСУ та гарантії від США і Європи, які стримають Росію, у разі майбутньої агресії з її боку.

24 серпня віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що в рамках гарантій безпеки американський військовий контингент не буде присутній в Україні.