Трампа можуть запросити на зустріч Коаліції охочих 4 вересня

Учасники Коаліції охочих розглядають можливість запросити президента США Трампа на зустріч 4 вересня в Парижі. Трамп доєднається онлайн.

Про це повідомив речник уряду Німеччини Стефан Корнеліус, передає Tagesschau.

Стефан Корнеліус повідомив, що це питання ще на розгляді. Очікується відповідь від Білого дому.

Президент України Зеленський 4 вересня планує взяти участь у зустрічі європейських лідерів, що відбудеться в Парижі. У цей день у французькій столиці у "змішаному форматі" збереться Коаліція охочих. Зустріч ініціював президент Франції Макрон.

Серед очікуваних учасників саміту, крім французького лідера, – канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, британський прем’єр-міністр Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

2 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований очільником Кремля Володимиром Путіним й наголосив, що буде щось робити, аби зупинити війну в Україні.

Обговорення безпекових гарантій для України

Раніше американський держсекретар Марко Рубіо заявляв, що Вашингтон почав працювати з європейськими країнами та Києвом щодо моделі гарантій безпеки. За його словами, очікується, що її напрацюють упродовж 7-10 днів після зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Білому домі 18 серпня.

Як повідомили Суспільному в Офісі президента, Рубіо та керівник ОПУ Андрій Єрмак на зустрічі радників 21 серпня обговорили безпекові гарантії для України. Незабаром сторони планують фіналізувати їх модель.

22 серпня генсек НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва заявив, що в угоді про гарантії безпеки для України буде два рівні – посилення ЗСУ та гарантії від США і Європи, які стримають Росію, у разі майбутньої агресії з її боку.

24 серпня віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що в рамках гарантій безпеки американський військовий контингент не буде присутній в Україні.