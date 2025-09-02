"Будемо щось робити": Трамп вкотре заявив, що розчарований Путіним

Президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що розчарований очільником Кремля Володимиром Путіним й наголосив, що буде щось робити, аби зупинити війну в Україні.

Про це він сказав у коментарі американському журналісту Скотту Дженнінгсу.

"У нас завжди були чудові стосунки. Я дуже розчарований. Тисячі людей гинуть. Це не американці гинуть, а росіяни та українці, і їх тисячі, і це війна, яка не має сенсу. І вона б ніколи не почалася, якби я був президентом", — сказав очільник Білого дому.

Трамп також сказав, що США "будуть щось робити", аби допомогти "жити людям".

"Побачимо, що буде далі, але я дуже розчарований Путіним. Я можу це сказати. Ми будемо робити щось, щоб допомогти людям жити. Щотижня гине 7 тисяч людей, переважно солдати, але все ж 7 тисяч.... людей. І якщо я можу допомогти це зупинити, я вважаю, що це — мій обов'язок", — додав він.

Напередодні Путін заявляв, що "розуміння", досягнуте під час зустрічі Трампом на Алясці, "відкриває шлях до миру в Україні".

26 серпня президент США погрожував Росії "економічною війною", якщо Москва відмовиться або уникатиме переговорів щодо припинення війни проти України.

Трамп не вперше каже, що запровадить санкції проти РФ, якщо не побачить конкретних кроків з боку російської влади для досягнення прогресу у мирному врегулюванні війни в Україні, але досі він так і не наважився на це.