Цього тижня Трамп розгляне "усі варіанти" щодо Росії — Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що цього тижня президент США Трамп розгляне "усі варіанти" щодо Росії. Все тому, що після зустрічі на Алясці 15 серпня Росія посилила ракетно-дронові атаки по Україні.

Про це Скотт Бессент повідомив в інтервʼю Fox News.

"Я думаю, що все вирішено. Путін, починаючи з історичної зустрічі в Анкориджі, а потім з телефонної розмови, коли європейські лідери та президент Зеленський були в Білому домі у понеділок 18 серпня, зробив протилежне тому, що він обіцяв. Фактично, він у мерзенний, мерзенний спосіб посилив бомбардування", — сказав міністр фінансів США.

Скотт Бессент також додав, що президент США Трамп "розглядає усі варіанти" щодо Росії "уважно".

Міністр фінансів США Бессент також повідомив, що Індія може "вирішити питання" щодо імпорту російської нафти, та її переробки. Раніше США запровадили проти Індії мита на товари та сировину з Індії у розмірі 50% щодо імпорту нафти з Росії.

У США економічні та торгівельні санкції запроваджує та контролює Управління контролю за іноземними активами, яке знаходиться у підпорядкуванні Міністерства фінансів.

Що цьому передувало

18 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами у Вашингтоні та дзвінка Путіну він почав організацію зустрічі між Путіним і Зеленським. Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись з Путіним "без будь-яких умов".

21 серпня глава МЗС Росії Лавров заявив, що Путін готовий зустрітися з президентом України Зеленським, тільки якщо всі питання, які потребують обговорення на вищому рівні, "будуть добре пропрацьовані", а "експерти, міністри підготують відповідні рекомендації".

Того ж дня президент США Дональд Трамп повідомив, що протягом двох тижнів його адміністрація знатиме, чи буде мир в Україні. Якщо цього не станеться — він "діятиме інакше".

24 серпня глава МЗС Росії Лавров заявив NBC News, що зустріч між Зеленським та Путіним — "чутки", а під час зустрічі Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня "ця тема взагалі не підіймалась".

26 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що США розпочнуть проти Росії "економічну війну", якщо її керівництво відмовиться, або уникатиме переговорів щодо припинення війни РФ проти України.

В ніч на 28 серпня Росія масовано атакувала Київ. Відомо про загибель понад 20 людей, серед них є діти. Рятувальні роботи тривають. Загалом наслідки атаки фіксують у семи районах столиці. 29 серпня у Києві та області оголосили Днем жалоби за загиблими через російську атаку.

29 серпня президент України Зеленський повідомив, що росіяни роблять усе, щоб зустріч між президентом України та очільником РФ Путіним не відбулась. Представники влади Росії використовують дипломатію для відтермінування санкцій США проти Росії, сказав Зеленський.