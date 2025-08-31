Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія досі не готова до переговорів і лише "вкладається у подальшу війну". За його словами, очільник Кремля Володимир Путін знову "буде викручуватись, бо це його спорт №1".

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні у неділю, 31 серпня.

"Два тижні тому у Вашингтоні прозвучало, що саме на цей час росіяни повинні бути готовими до реальних перемовин — до зустрічі на рівні лідерів. Україна безперечно готова до цього. Але єдине, що робить Росія — це вкладається у подальшу війну. Всі сигнали від них саме про це. Зараз, під час свого візиту в Китай, Путін знову буде викручуватись. Це його спорт №1", — сказав Зеленський.

Він також зазначив, що світові лідери підтримують припинення війни.

"Всі в світі заявляли, що треба припинити вогонь. Всі наполягали, що війна має завершитися. Такою була позиція всіх Китаю. Туреччина, Азербайджан, Казахстан, майже всі інші у світі теж за припинення війни. Сьогодні є принципова заява Папи Римського. Дякуємо за це", — сказав глава держави.

Зеленський підкреслив, що Росія "єдина, хто хоче війни", і наголосив на важливості міжнародного тиску.

"Єдиний, хто хоче війни, це Росія. Тому будемо тиснути і надалі. Саме на Росію треба тиснути. Ми розраховуємо, що ніхто не буде толерувати затягування війни. Розраховуємо на силу позицію Сполучених Штатів Америки, Європи, країн 20. Ця війна додає тільки дестабілізації світовим процесам. Росія повинна за це платити. Це буде", — сказав Зеленський.