Очільник Кремля Володимир Путін заявив, що "розуміння", досягнуте під час зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом на Алясці, "відкриває шлях до миру в Україні".

Про це він сказав під час виступу на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у китайському місті Тяньцзінь, передає пресслужба Кремля.

Серед іншого Путін заявив, що війна в Україні розпочалася не через напад Росії, а нібито через "спровокований Заходом держпереворот" у 2014 році.

"Росія в питанні української кризи дотримується підходу, що жодна країна не може забезпечити свою безпеку за рахунок іншої", – сказав російський лідер, повторивши, що однією з причин цієї "кризи" є "спроби Заходу втягнути Україну в НАТО".

Також він вчергове повторив, що "повинні бути усунені першопричини кризи в Україні та відновлений баланс у сфері безпеки".

Крім цього очільник Кремля відзначив "зусилля та пропозиції" Китаю, Індії та інших "стратегічних партнерів" РФ, які "покликані сприяти врегулюванню української кризи".

"Зазначу, що розуміння, досягнуте на нещодавній російсько-американській зустрічі у верхах на Алясці, сподіваюся, також йдуть у цьому напрямі, відкриваючи шлях до миру в Україні", — сказав він.

За словами Путіна, під час двосторонніх зустрічей на полях саміту він детально поінформує присутніх там світових лідерів про результати переговорів з Трампом на Алясці.

31 серпня лідер РФ прибув до Китаю, де відбувається 25-й саміт ШОС. Його особисто зустрічав голова КНР Сі Цзіньпін.

Шанхайська організація співробітництва (ШОС) була заснована у 2001 році Китаєм, Росією, Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном і Узбекистаном. У 2017-му до ШОС приєдналися Індія й Пакистан, у 2023-му — Іран, а у 2024-му — Білорусь.

Що відомо про зустріч Трампа й Путіна на Алясці

15 серпня на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі (штат Аляска, США) зустрілися президент США Дональд Трамп та лідер Кремля Володимир Путін. Вони обговорювали війну РФ проти України та низку двосторонніх питань.

Зустріч пройшла без участі Володимира Зеленського та європейських лідерів. Український президент вже назвав її "особистою перемогою Путіна", заявивши, що той не налаштований на мир, а хоче лише вийти з міжнародної ізоляції та відтермінувати санкції.

Лідери зустрілися у форматі "три на три". До Трампа долучилися держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник США Стів Віткофф. З російської сторони — Путін, його помічник Юрій Ушаков та міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Згодом лідери виступили із заявами. Трамп заявив, що "угоди немає, але досягнуто значного прогресу", та висловив бажання мати відносини з РФ після завершення війни. Путін повідомив, що Трамп намагається допомогти врегулювати українське питання, і висловив сподівання, що досягнута домовленість сприятиме миру.

Окрім того, були заплановані перемовини в розширеному складі делегацій США та РФ, проте їх скасували, пише Wall Street Journal. Лідери після зустрічі відразу покинули базу.

Після зустрічі з Путіним, Трамп провів телефонну розмову з Зеленським та лідерами ЄС і НАТО. Трамп також заговорив про укладання мирної угоди між Україною та РФ, а не про припинення вогню.