Президент України Володимир Зеленський заявив, що завершення війни можливе двома шляхами — військовим або дипломатичним. Він також зазначив, що наразі ані Росії, ані Україні "не вистачає сил" досягти перемоги лише військовим шляхом.

Про це глава держави повідомив на брифінгу для медіа 29 серпня, передає кореспондент Суспільного.

"Ми розуміємо всі, що Росія на сьогодні не зможе нас окупувати. Ми розуміємо всі, що Україна на сьогодні зброєю відновити повністю всі свої території не зможе. Не вистачає сил їм, не вистачає сил нам", — сказав Зеленський.

За його словами, дипломатичний шлях може бути швидшим, оскільки передбачає "менше вбивств, менше втрат".

"Тому, коли ми говоримо в що вірить суспільство і люди, я вважаю, що на сьогодні дипломатичний шлях, менше вбивств, менше втрат і більш швидкий, ніж шлях війною", — наголосив глава держави.

Нагадаємо, що 13 серпня Володимир Зеленський на спільному брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, після онлайн-розмови з президентом США Трампом, лідерами країн Європи та генсеком НАТО Марком Рютте, повідомив про узгодження п’яти спільних принципів із європейськими лідерами щодо завершення війни в Україні.

Зокрема, серед них: