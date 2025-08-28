Перейти до основного змісту
Президент Португалії Соуза заявив, що Трамп діє як "російський агент"
Президент Португалії Соуза заявив, що Трамп діє як "російський агент"

Дмитро Михайлов
Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза
Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза під час виступу на полях XVIII Європейського саміту COTEC 2025 у Конвенто-де-Сан-Франциско в Коїмбрі, Португалія, 14 травня 2025 року. Getty Images/Horacio Villalobos/Corbis

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза прокоментував посередництво лідера США Дональда Трампа у питанні завершення війні РФ проти України та заявив, що той діє як "радянський чи російський" агент".

Про це він сказав під час виступу на молодіжному заході у Літньому університеті, організованому португальськими соціал-демократами, передає видання Portugal Pulse.

Він відзначив главу Білого дому як приклад нового, більш "емоційного стилю політичного лідерства", який прагне до прямого спілкування з громадянами, обходячи традиційних посередників, у світі, де змінилася динаміка влади.

"Лідер провідної світової супердержави (йдеться про Трампа — ред.), об'єктивно, є радянським або російським агентом. Він діє як агент", — сказав португальський президент.

Соуза зауважив, що цей союз між американським президентом і Кремлем, побудований не на дружбі, економіці, або спільній ідеології.

"Я стверджую, що, об'єктивно, нове американське керівництво стратегічно принесло користь Росії", — сказав він з огляду на дії лідера США щодо російсько-української війни.

Президент Португалії вважає, що наразі Вашингтон і Москва перейшли "від ролі союзників на одній стороні до ролі арбітрів" у вирішенні закінчення війни в Україні.

"Щодня лунають страшні погрози про санкції. Чи були якісь американські санкції проти РФ за нового президента? Жодних. І досі погрожують величезними санкціями. Навіть не уявляють, що буде. Але відомо, що нічого, бо Європа недооцінила Трампа, і можливість раптової зміни балансу сил", — сказав Соуза.

Він додав, що "арбітр" прагне вести переговори виключно з однією зі сторін, виключаючи з цього процесу як Україну, так і Європу, які були змушені нав'язати свою присутність в останніх дискусіях про встановлення миру.

