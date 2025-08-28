Президент Португалії Соуза заявив, що Трамп діє як "російський агент"

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза прокоментував посередництво лідера США Дональда Трампа у питанні завершення війні РФ проти України та заявив, що той діє як "радянський чи російський" агент".

Про це він сказав під час виступу на молодіжному заході у Літньому університеті, організованому португальськими соціал-демократами, передає видання Portugal Pulse.

Він відзначив главу Білого дому як приклад нового, більш "емоційного стилю політичного лідерства", який прагне до прямого спілкування з громадянами, обходячи традиційних посередників, у світі, де змінилася динаміка влади.

"Лідер провідної світової супердержави (йдеться про Трампа — ред.), об'єктивно, є радянським або російським агентом. Він діє як агент", — сказав португальський президент.

Соуза зауважив, що цей союз між американським президентом і Кремлем, побудований не на дружбі, економіці, або спільній ідеології.

"Я стверджую, що, об'єктивно, нове американське керівництво стратегічно принесло користь Росії", — сказав він з огляду на дії лідера США щодо російсько-української війни.

Президент Португалії вважає, що наразі Вашингтон і Москва перейшли "від ролі союзників на одній стороні до ролі арбітрів" у вирішенні закінчення війни в Україні.

"Щодня лунають страшні погрози про санкції. Чи були якісь американські санкції проти РФ за нового президента? Жодних. І досі погрожують величезними санкціями. Навіть не уявляють, що буде. Але відомо, що нічого, бо Європа недооцінила Трампа, і можливість раптової зміни балансу сил", — сказав Соуза.

Він додав, що "арбітр" прагне вести переговори виключно з однією зі сторін, виключаючи з цього процесу як Україну, так і Європу, які були змушені нав'язати свою присутність в останніх дискусіях про встановлення миру.