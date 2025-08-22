"Це серйозне рішення": Трамп вагається щодо запровадження санкцій проти РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що через два тижні ухвалить "серйозне рішення", якщо не буде прогресу у переговорах щодо закінчення війни РФ проти України. За його словами, можливо Вашингтон запровадить антиросійські санкції, або ж не зробить нічого.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті Білого дому 22 серпня.

"За цей час ми розуміємо позицію Росії й, відверто кажучи, України теж. Щоб танцювати танго, потрібні двоє. Ну а потім я вирішу, що ми робитимемо. І це буде дуже серйозне рішення. Чи це будуть великі санкції, великі мита, або те й інше. А може, ми нічого не зробимо", — сказав американський президент.

Щодо особистої участі у можливій зустрічі українського та російського лідерів Володимира Зеленського та Володимира Путіна, Трамп заявив, що міг би бути на ній, але, мовляв, "багато хто вважає, що з цього нічого не вийде".

"Можливо, це правда. Можливо, це не так. Але ми побачимо", — сказав він.

Очільник Білого дому не вперше погрожує Москві запровадженням санкцій, якщо не побачить конкретних кроків з боку РФ для досягнення прогресу у мирному врегулюванні війни в Україні, але досі він так і не наважився на це.

Трамп після переговорів у Вашингтоні 18 серпня із президентом Володимиром Зеленським і європейськими лідерами зателефонував лідеру РФ Володимиру Путіну та заявив про підготовку двосторонньої зустрічі. За його словами, після цього може бути тристороння зустріч за участі лідерів США, Росії та України.

Сам Зеленський на брифінгу сказав, що готовий зустрітися з Путіним без будь-яких умов. На його думку, якщо Україна зараз наполягатиме на припиненні вогню, то РФ почне висувати низку інших умов.

Водночас у РФ не підтверджують, що Путін готовий до зустрічі з Зеленським. Помічник очільника Кремля Ушаков заявив, що Трамп та Путін під час розмови висловились "на підтримку прямих переговорів між делегаціями РФ та України", а також обговорили "ідею підвищення рівня представників України та РФ на перемовинах".