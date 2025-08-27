У Кремлі заявили, що російська влада поки що не може назвати точних термінів нового раунду переговорів між РФ та Україною. Там також стверджують, що Москва налаштована на "врегулювання" війни політико-дипломатичним шляхом.

Про це сказав речник лідера РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, якого цитує російське інформагентство ТАСС.

За його словами, керівники російської та української переговорних груп перебувають "у контакті", але точної дати нової зустрічі немає.

Відповідаючи на питання про можливе підвищення рівня переговорних груп РФ та України речник Кремля зазначив, що контакти на "високому та найвищому рівнях мають бути добре підготовлені, щоб був результат".

Також Пєсков заявив, що тема гарантій безпеки найважливіша у "врегулюванні українського конфлікту", але публічні розмови щодо цього "шкідливі для загального результату".

Крім цього прессекретар Путіна стверджує, що Москва зберігає налаштованість на "врегулювання конфлікту в Україні" політико-дипломатичним шляхом, але для цього нібито необхідна взаємність з боку Києва.