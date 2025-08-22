Очільник Росії Володимир Путін прокоментував відносини між США та РФ після зустрічі із президентом Трампом на Алясці 15 серпня. Путін заявив, що зараз у відносинах США та Росії зʼявилось "світло у кінці тунелю".

Заяву Путіна передають російські агентства Риа-Новости та РБК.

Путін назвав зустріч з Трампом на Алясці "відвертою".

"Контакти продовжуються на рівні наших міністерств та компаній. Я розраховую, що наші перші кроки — це лише початок повномасштабного відновлення наших відносин. Це залежить від наших західних партнерів у широкому значенні слова, тому що США також пов'язані певними зобов'язаннями в рамках різних альянсів", — сказав Путін.

Путін також заявив, що сподівається на збереження темпу "відновлення" відносин між США та Росією. Також він відмітив, що ті, хто розірвав контакти з Росією, "зробили дурість" та "будуть повертатись".

Президент США Дональд Трамп 22 серпня повідомив, що все ще очікує того, щоб можлива зустріч між президентом України Зеленським та очільником Росії Путіним відбулась. Трамп заявив, що через 2 тижні "стане зрозуміло" щодо можливостей завершити російсько-українську війну.

"Я думаю, що за два тижні ми дізнаємося, який шлях я оберу, бо я оберу один із двох, і вони дізнаються, який саме", — сказав Трамп.

Президент США додав, що подивиться на те, "чия вина" буде у тому, що Путін "можливо відмовиться від переговорів". Так він відповів на питання про те, що він зробить, якщо очільник РФ Путін не говоритиме із президентом України Зеленським про припинення вогню.

22 серпня під час зустрічі з генсеком НАТО Рютте президент України Зеленський повідомив, що Росія уникає проведення зустрічі із президентом України.

Що відомо про зустріч Трампа й Путіна на Алясці

15 серпня на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі (штат Аляска, США) зустрілися президент США Дональд Трамп та лідер Кремля Володимир Путін. Вони обговорювали війну РФ проти України та низку двосторонніх питань.

Зустріч пройшла без участі Володимира Зеленського та європейських лідерів. Український президент вже назвав її "особистою перемогою Путіна", заявивши, що той не налаштований на мир, а хоче лише вийти з міжнародної ізоляції та відтермінувати санкції.

Лідери зустрілися у форматі "три на три". До Трампа долучилися держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник США Стів Віткофф. З російської сторони — Путін, його помічник Юрій Ушаков та міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Згодом лідери виступили із заявами. Трамп заявив, що "угоди немає, але досягнуто значного прогресу", та висловив бажання мати відносини з РФ після завершення війни. Путін повідомив, що Трамп намагається допомогти врегулювати українське питання, і висловив сподівання, що досягнута домовленість сприятиме миру.

Окрім того, були заплановані перемовини в розширеному складі делегацій США та РФ, проте їх скасували, пише Wall Street Journal. Лідери після зустрічі відразу покинули базу.