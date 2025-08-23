В Україну з РФ та тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще трьох дітей віком від 6 до 15 років, а також 28-річного недієздатного чоловіка, якого росіяни вивезли з Олешківського будинку-інтернату, що на Херсонщині.

Про це у Telegram 23 серпня повідомили уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, а також керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед них — 6-річна дівчинка. За словами омбудсмена, після розлучення батьків у 2022 році мати перешкоджала її спілкуванню з батьком.

"Згодом вона виїхала за межі України та зникла, а пізніше стало відомо, що дитина перебуває в Росії. У травні 2025 року мати померла. Після повернення в Україну дитина житиме з батьком", — розповів Лубінець.

Також додому повернувся 28-річний чоловік, який потребує постійного догляду. На момент повномасштабного вторгнення РФ він перебував в Олешківському будинку-інтернаті, звідки росіяни його незаконно перемістили спершу на ТОТ, а потім до РФ.

Посадовець додав, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вже вдалося повернути додому 1564 дитини.

Голова ОПУ Єрмак зазначив, що повернення дітей відбувається за посередництва Катару.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених із ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн світу у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.