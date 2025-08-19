З тимчасово окупованої території вдалося повернути ще двох дівчат-підлітків

У рамках ініціативи президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA вдалося повернути ще двох дівчат-підлітків із тимчасово окупованих територій, які провели там три роки.

Про це у телеграм повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, під час перебування в окупації дівчатам погрожували, були загрози обшуків, а також змушували відвідувати російські школи.

Попри це, дівчата зберігали українську ідентичність: навчалися онлайн в українських школах, уникали нав’язаних "патріотичних" заходів та "щодня боролися за право бути собою".

"Тепер вони у безпеці, поруч із рідними, й отримують підтримку та допомогу", — написав Єрмак.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених із ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн світу у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.