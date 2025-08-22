23 серпня — 1277-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Уночі 23 серпня після виконання бойового завдання при заході на посадку, загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондарь.
- Трамп заявив, що через два тижні ухвалить "серйозне рішення", якщо не буде прогресу у переговорах щодо закінчення війни РФ проти України. За його словами, можливо Вашингтон запровадить антиросійські санкції, або ж не зробить нічого.
- В парламенті зареєстрували законопроєкт №13685, який стосується дозволу чоловікам у віці 18-22 вільно виїжджати з України. Член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі Суспільному законопроєкт розроблено на ініціативи президента.
- Естонія готова направити до України своїх військових для забезпечення гарантій безпеки після припинення бойових дій.
- Зеленський наголосив, що Україна має отримати гарантії безпеки за аналогом 5-ї статті НАТО про колективну оборону, документ також має передбачати фінансування ЗСУ. За його словами, робота над цим триває.
- Генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що в угоді про гарантії безпеки буде два рівні – посилення ЗСУ та гарантії від США і Європи, які стримають Росію у разі майбутньої агресії з її боку.
В Україну з ТОТ й РФ вдалося повернути ще 3 дітей та 28-річного недієздатного чоловіка
В Україну з РФ та тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще трьох дітей віком від 6 до 15 років, а також 28-річного недієздатного чоловіка, якого росіяни вивезли з Олешківського будинку-інтернату, що на Херсонщині.
Про це у Telegram 23 серпня повідомили уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, а також керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Серед них — 6-річна дівчинка. За словами омбудсмена, після розлучення батьків у 2022 році мати перешкоджала її спілкуванню з батьком.
"Згодом вона виїхала за межі України та зникла, а пізніше стало відомо, що дитина перебуває в Росії. У травні 2025 року мати померла. Після повернення в Україну дитина житиме з батьком", — розповів Лубінець.
Також додому повернувся 28-річний чоловік, який потребує постійного догляду. На момент повномасштабного вторгнення РФ він перебував в Олешківському будинку-інтернаті, звідки росіяни його незаконно перемістили спершу на ТОТ, а потім до РФ.
Посадовець додав, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вже вдалося повернути додому 1564 дитини.
Голова ОПУ Єрмак зазначив, що повернення дітей відбувається за посередництва Катару.
У Києві працюють сили ППО — Кличко
У столиці працюють сили ППО, повідомив міський голова Віталій Кличко.
У Києві оголошено повітряну тривогу.
За добу на фронті відбулось 143 боєзіткнення, армія РФ втратила 840 солдатів — Генштаб ЗСУ
На фронті протягом минулої доби відбулось 143 бойових зіткнення. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку. За добу на війні в Україні армія РФ втратила 840 військових. Загалом за даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1075160 солдатів.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 23 серпня.
"За уточненою інформацією, вчора противник завдав 1 ракетного та 95 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 174 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5197 обстрілів, зокрема 73 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5417 дронів-камікадзе", — йдеться у повідомленні.
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 3 артилерійські засоби, пункт управління та один інший важливий об’єкт російського війська.
Яка ситуація на фронті
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ЗСУ відбили 7 атак армії РФ. Також росіяни завдали 14 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 28 керованих авіабомб, та здійснили 240 обстрілів, 2 із яких – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському противник 8 разів намагався прорвати оборонні рубежі Сил оборони в районі населених пунктів Вовчанськ, Амбарне та у бік Колодязного.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося 8 атак окупантів. ЗСУ відбивали штурмові дії противника у районах Кіндрашівки, Мирного, Степової Новоселівка та Загризового.
На Лиманському напрямку росіяни атакували 25 разів. Намагались вклинитися в оборону ЗСУ у районах населених пунктів Греківка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Ямполя і Серебрянки.
На Сіверському напрямку російське військо здійснило 4 спроби просування вперед у районах Григорівки, Виїмки та Переїзного.
На Краматорському напрямку відбулось 5 боєзіткнень поблизу Білої Гори та у бік Ступочок.
На Торецькому напрямку окупанти 9 разів атакували в районах Щербинівки, Торецька, Полтавки та у бік Степанівки.
На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 38 штурмових дій армії РФ у районах населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Білицьке, Сухий Яр, Чунишине, Звірове, Удачне, Молодецьке, Муравка та Дачне.
На Новопавлівському напрямку противник протягом минулої доби здійснив 19 атак поблизу населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Шевченко, Воскресенка, Ольгівське, Запорізьке та Темирівка.
На Оріхівському напрямку в районі Кам’янського окупанти 1 раз намагались просунутись вперед.
На Придніпровському напрямку російське військо 4 рази марно намагалось атакувати позиції ЗСУ
На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.
Загалом минулої доби втрати російського війська склали 840 солдатів. Також українські Сили оборони знешкодили 5 танків, 4 бойові броньовані машини, 23 артилерійські системи, 148 безпілотних літальних апаратів та 86 одиниць автомобільної техніки окупантів.
Келлог приїде в Україну — джерела
Спеціальний представник президента США Дональда Трампа генерал Кіт Келлог відвідає Київ з нагоди Дня Незалежності України.
Про це Суспільному повідомив поінформований співрозмовник.
За його словами, він пробуде в Україні два дні — 24 та 25 серпня.
Очікується, що генерал візьме участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України, молитовному сніданку та зустрінеться з українським керівництвом.
У ніч на 23 серпня сили ППО знешкодили 36 російських дронів — Повітряні сили
У ніч на 23 серпня Росія запустила по Україні 49 ударних безпілотників типу "Shahed" та дрони-імітатори різних типів. В результаті протиповітряного бою українська ППО знешкодила 36 БПЛА.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Там розповіли, що цей черговий повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 08:30 ранку протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БПЛА типу "Shahed" і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни", — йдеться у повідомленні.
У ПС додали, що внаслідок російської атаки зафіксовано влучання 13 дронів у 7 локаціях на Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині.
Армія РФ атакувала FPV-дронами громади Миколаївщини: є поранений
Армія РФ 22 серпня атакувала Миколаївщину FPV-дронами. Внаслідок обстрілу села Лимани було поранено чоловіка. Також через інший удар в Лупаревому пошкоджень зазнала службова автівка.
Про це 23 серпня повідомили в Миколаївській ОВА.
Російська армія двічі атакувала FPV-дронами Галицинівську громаду. Внаслідок цього в селі Лимани 41-річний чоловік дістав поранень, його госпіталізували. На ранок 23 серпня стан травмованого стабільний, середньої важкості.
Також внаслідок іншого удару по громаді в селі Лупареве зазнала пошкоджень службова автівка місцевої пожежної охорони.
Зокрема військові РФ десять разів обстріляли FPV-дронами акваторію Очаківської громади. Ніхто не травмувався, додали в Миколаївській ОВА.
Загинув український пілот винищувача МіГ-29
Уночі 23 серпня 2025 року, після виконання бойового завдання при заході на посадку, загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Там додали, що причини та обставини катастрофи встановлюються.
У Києві відбій повітряної тривоги.
У Київській області працюють сили ППО
У повітряному просторі Київщини зафіксовано БПЛА. Сили ППО працюють по цілі.
Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.
"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", — йдеться у повідомленні.
Напередодні в області та столиці було оголошено повітряну тривогу.