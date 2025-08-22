В Україну з ТОТ й РФ вдалося повернути ще 3 дітей та 28-річного недієздатного чоловіка

В Україну з РФ та тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще трьох дітей віком від 6 до 15 років, а також 28-річного недієздатного чоловіка, якого росіяни вивезли з Олешківського будинку-інтернату, що на Херсонщині.

Про це у Telegram 23 серпня повідомили уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, а також керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед них — 6-річна дівчинка. За словами омбудсмена, після розлучення батьків у 2022 році мати перешкоджала її спілкуванню з батьком.

"Згодом вона виїхала за межі України та зникла, а пізніше стало відомо, що дитина перебуває в Росії. У травні 2025 року мати померла. Після повернення в Україну дитина житиме з батьком", — розповів Лубінець.

Також додому повернувся 28-річний чоловік, який потребує постійного догляду. На момент повномасштабного вторгнення РФ він перебував в Олешківському будинку-інтернаті, звідки росіяни його незаконно перемістили спершу на ТОТ, а потім до РФ.

Посадовець додав, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вже вдалося повернути додому 1564 дитини.

Голова ОПУ Єрмак зазначив, що повернення дітей відбувається за посередництва Катару.