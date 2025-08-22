Мають бути такими, як 5-та стаття НАТО: Зеленський про гарантії безпеки для України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має отримати гарантії безпеки за аналогом 5-ї статті НАТО про колективну оборону, а також передбачати фінансування ЗСУ. За його словами, робота над цим триває.

Про це він сказав під час спільної пресконференції із генсеком НАТО Марком Рютте у Києві 22 серпня.

"Це мають бути гарантії "Article-5-like", тобто як 5-та стаття договору НАТО, і це реально дієві гарантії безпеки. Саме на такий результат ми маємо вийти", — сказав глава держави.

Він зауважив, що зараз "фактично кожен день тривають перемовини щодо конкретного наповнення" гарантій безпеки для України. А дискусії щодо цього відбуваються на рівні радників з питань безпеки держав-партнерів Києва, військових та дипломатів.

Зеленський також наголосив, що питання гарантій безпеки – це й питання фінансування ЗСУ, "саме такої чисельності та якості" українського війська, яке буде захистом для України.

"Багато в чому все це базується на нашій взаємодії з партнерами, на нашій взаємодії з НАТО, яка вже досягнута. Українська армія загалом, наша інфраструктура оборони та безпеки дуже серйозно інтегровані в систему Альянсу. Багато є двосторонньої співпраці з членами блоку. І обов'язково всі практичні рівні наших співпраць з НАТО ми будемо продовжувати", — резюмував президент.

Своєю чергою, генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що в угоді про гарантії безпеки буде два рівні – посилення ЗСУ та гарантії від США і Європи, які стримають Росію у разі майбутньої агресії з її боку.

"Ми працюємо разом, Україна, Європа та США, щоб гарантії були такого рівня, щоб Володимир Путін, сидячі в Москві, ніколи б навіть не подумав нападати на Україну знову", — сказав він.

22 серпня Рютте прибув із візитом до української столиці та зустрівся із Зеленським. За словами глава держави, головна тема їхніх розмов — спільні кроки, що можуть дати Україні та всій Європі більше безпеки й наблизити реальне завершення війни.

Як повідомляли в офісі британського прем'єра Кіра Стармера, Коаліція охочих найближчими днями проведе зустрічі з американськими колегами для посилення планів безпеки та підготовки до розгортання сил підтримки у разі припинення бойових дій в Україні.

Американський держсекретар Марко Рубіо заявляв, що Вашингтон почав працювати з європейськими країнами та Києвом щодо моделі гарантій безпеки. За його словами, очікується, що її напрацюють впродовж 7-10 днів після зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Білому домі 18 серпня.