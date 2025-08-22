До Верховної Ради внесли законопроєкт №13685. Він містить положення про дозвіл чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон. Раніше з такою ініціативою виступив президент Зеленський.

Про це Суспільному повідомив народний депутат та співавтор законопроєкту 13685 Федір Веніславський.

Також Веніславський підтвердив, що цей законопроєкт є розвитком ініціативи президента Володимира Зеленського про дозвіл чоловікам віком до 22 років виїжджати за кордон.

Нардеп Олександр Федієнко повідомив, що дозволити чоловікам до 22 років може й уряд через затвердження постанови щодо правил виїзду з України під час воєнного стану.

Народні депутати внесли законопроєкт про зміни до Верховної Ради через те, що уряд нібито не бажає прийняти таку постанову, сказав Олександр Федієнко в ефірі "Суспільне. Студія".

12 серпня 2025 року президент Володимир Зеленський заявив, що уряд працюватиме над спрощенням можливості перетину кордону для українських чоловіків до 22 років разом із військовим командуванням.

18 серпня премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила Суспільному, що уряд може ухвалити постанову, яка дозволить виїзд за кордон чоловікам віком до 22 років. Та 22 серпня до Верховної Ради внесли законопроєкт про порядок виїзду з України й в’їзду в Україну громадян України під час воєнного стану.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2025 року діє заборона на виїзд із країни чоловіків призовного віку — від 18 до 60 років. Винятки стосуються окремих категорій, зокрема студентів іноземних вишів, волонтерів, водіїв, багатодітних батьків тощо.