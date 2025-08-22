Естонський прем'єр-міністр Крістен Міхал заявив, що Естонія готова направити до України своїх військових для забезпечення гарантій безпеки після припинення бойових дій. Йдеться про одну роту солдатів.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з очільником уряду Фінляндії Петтері Орпо у Таллінні 22 серпня, передає кореспондентка Суспільного.

За його словами, ця миротворча місія з боку Естонії відбуватиметься у рамках країн-учасниць Коаліції охочих.

"Ми ухвалили в уряді рішення, що готові брати участь, і найвагомішим внеском може бути підрозділ на рівні роти. Точне визначення підрозділу буде вирішено тоді, коли стануть зрозумілими оперативні параметри", — сказав Міхал.

Естонський прем'єр зауважив, що коли будуть окреслені "чіткі параметри", завершене планування, тоді уряд звернеться до парламенту й попросить мандат, адже законодавство Естонії вимагає цього.

"І тільки після цього наші військові зможуть брати участь у місії в Україні", — додав він.

Щодо гарантій безпеки для України, то Міхал вважає, що вони мають бути "юридично зобов'язальними".

"Мабуть, найкращий опис – це як стаття 5 НАТО. Це має бути юридично зобов'язувальним. Це повинно передбачати присутність військ фізично. А також регулярні навчання. Тобто це має бути автоматичним у певних ситуаціях. Мабуть, це найкраще пояснення того, які саме гарантії мають бути", — сказав прем'єр.

Крім цього очільник уряду Естонії переконаний, що на Росію слід тиснути санкціями, адже тільки завдяки їм російська влад буде "змушена сідати за стіл переговорів".

Раніше американський держсекретар Марко Рубіо заявляв, що Вашингтон почав працювати з європейськими країнами та Києвом щодо моделі гарантій безпеки. За його словами, очікується, що її напрацюють впродовж 7-10 днів після зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Білому домі 18 серпня.

22 серпня генсек НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва заявив, що в угоді про гарантії безпеки для України буде два рівні – посилення ЗСУ та гарантії від США і Європи, які стримають Росію, у разі майбутньої агресії з її боку.

Як повідомили Суспільному в Офісі президента, Рубіо та керівник ОПУ Андрій Єрмак на зустрічі радників обговорили безпекові гарантії для України. Сторони планують фіналізувати їхню модель до кінця наступного тижня.