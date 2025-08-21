Морський дрон ГУР ліквідував групу елітних російських водолазів у Новоросійську

Морський дрон Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищив у бухті Новоросійська п’ятьох елітних російських водолазів.

Про це повідомило ГУР.

Під час операції ГУР МО України у Чорному морі один з ударних морських дронів прорвався до бухти Новоросійська, де держава-агресор Росія зберігає залишки великих кораблів свого Чорноморського флоту.

Через дію засобів РЕБ морський дрон втратив зв’язок з пунктом керування і почав дрейфувати. Через певний час тамтешнє російське командування наказало підняти ударний морський безпілотник із бухти для дослідження.

Виконувати завдання послали групу з п’ятьох елітних водолазів-розвідників Військово-морського флоту Росії з числа ПДСС (Підводні диверсійні сили) — це підрозділ висококваліфікованих водолазів-розвідників, на підготовку яких витрачають значні фінансові та часові ресурси, а також забезпечують найкращим оснащенням.

Під час маніпуляцій з українським морським дроном він здетонував ― внаслідок вибуху всі п’ятеро російських підводників-диверсантів ліквідовані.

"Серед особового складу російського флоту, який базується у Новоросійську, лунає гостре невдоволення безглуздим "мʼясним" наказом командування дістати український морський дрон, що призвело до ліквідації елітної групи", — зазначили у розвідці.