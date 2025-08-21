22 серпня — 1276-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Трамп відвів два тижні на очікування настання миру в Україні. Він заявив, що "протягом 2 тижнів дізнаємось, чи буде мир в Україні, або діятимемо інакше".
- Володимир Зеленський назвав два формати, у яких можна досягти прогресу для завершення війни, яку розпочала Росія проти України. Це формати на рівні лідерів. Двосторонній формат – Україна та Росія. І тристоронній – Україна, Сполучені Штати, Росія.
- Начальники генштабів збройних сил Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, України, Сполучених Штатів і Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі розробили військові варіанти для підтримки переговорів щодо встановлення тривалого миру в Європі. Ці варіанти будуть представлені відповідним радникам з національної безпеки кожної країни для розгляду.
- Виробник танків Leopard розширює виробничі потужності в Україні. Міністр оборони Денис Шмигаль обговорив з виконавчим директором KNDS Deutschland Ральфом Кетцелем створення нових спільних підприємств в Україні для виробництва техніки та запчастин.
У окупованому Криму знищено пункт базування дронів — ВМС ЗСУ
Військово-морські сили ЗСУ повідомили про знищення пункту базування дронів на аеродромі "Херсонес" в окупованому Криму, які противник використовував для розвідки в Чорному морі. Про це повідомили ВМС ЗСУ у Telegram.
"Силами та засобами ВМС ЗС України було знищено пункт базування БпЛА “Форпост” та “Mohajer-6” на аеродромі "Херсонес" тимчасово окупованого Криму. За результатами удару було уражено до трьох БпЛА "Mohajer-6" та два БпЛА "Форпост", що використовувались противником для висвітлення надводної обстановки в акваторії Чорного моря", — йдеться у повідомленні.
Аеродром "Херсонес" розташований у окупованому Севастополі.
ВМС ЗСУ не уточнюють дату нанесення удару.
Морський дрон ГУР ліквідував групу елітних російських водолазів у Новоросійську
Морський дрон Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищив у бухті Новоросійська п’ятьох елітних російських водолазів.
Про це повідомило ГУР.
Під час операції ГУР МО України у Чорному морі один з ударних морських дронів прорвався до бухти Новоросійська, де держава-агресор Росія зберігає залишки великих кораблів свого Чорноморського флоту.
Через дію засобів РЕБ морський дрон втратив зв’язок з пунктом керування і почав дрейфувати. Через певний час тамтешнє російське командування наказало підняти ударний морський безпілотник із бухти для дослідження.
Виконувати завдання послали групу з п’ятьох елітних водолазів-розвідників Військово-морського флоту Росії з числа ПДСС (Підводні диверсійні сили) — це підрозділ висококваліфікованих водолазів-розвідників, на підготовку яких витрачають значні фінансові та часові ресурси, а також забезпечують найкращим оснащенням.
Під час маніпуляцій з українським морським дроном він здетонував ― внаслідок вибуху всі п’ятеро російських підводників-диверсантів ліквідовані.
"Серед особового складу російського флоту, який базується у Новоросійську, лунає гостре невдоволення безглуздим "мʼясним" наказом командування дістати український морський дрон, що призвело до ліквідації елітної групи", — зазначили у розвідці.
На Куп'янщині через атаку FPV-дронами загинув чоловік і постраждали троє жінок
22 серпня близько 04:00 російські FPV-дрони атакували селище Курганне Купʼянського району. Внаслідок влучань загинув чоловік, поранення та гострого шоку зазнали троє жінок.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Влучання зафіксовано по приватному житловому сектору, спалахнула пожежа. Пошкоджено будинки, господарчі споруди.
Внаслідок ударів загинув 59-річний чоловік, поранення та гострий шок дістали три жінки віком 53, 60 та 62 роки.
Через російські обстріли у трьох громадах є пошкодження — Сумська ОВА
З ранку 21 до ранку 22 серпня російські війська здійснили майже 80 обстрілів по 15 громадах Сумщини. У Середино-Будській, Сумській та Білопільській є пошкодження. Поранений цивільний чоловік.
За даними Сумської обласної військової адміністрації, у Середино-Будській громаді через обстріл з міномета 21 серпня поранений чоловік 1964 року народження. Також пошкоджені багатоквартирний будинок, приватний житловий будинок, автомобіль швидкої медичної допомоги.
У Білопільській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, приватний будинок, автомобіль.
У Сумській громаді — приватний житловий будинок.
Російська армія атакувала сім сіл на прикордонні Чернігівщини
Російська армія протягом доби 21 серпня атакувала три прикордонні громади Чернігівщини: Семенівську, Городнянську та Сновську. Прикордонники зафіксували 33 вибухи у семи населених пунктах. В одному з них БпЛА влучив у вежу стільникового зв'язку.
Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Семенівська громада:
- два вибухи (прихід, ймовірно, FPV-дрон типу "Молнія") у районі населеного пункту Прогрес;
- два вибухи (приходи, ймовірно, FPV-дрони) та вісім вибухів (приходи, ймовірно, скиди вибухового пристрою з БпЛА) в Архипівці;
- чотири вибухи (приходи, ймовірно, FPV-дрони) та 12 вибухів (приходи, ймовірно, скиди вибухових пристроїв з БпЛА) у районі Тимоновичів;
- один вибух (прихід, ймовірно, БпЛА типу "Молнія") у Погорільцях. БпЛА влучив у вежу стільникового зв’язку.
- два вибухи (приходи, ймовірно, FPV-дрони) у районі населеного пункту Костобобрів.
Сновська громада:
- один вибух (прихід, ймовірно, FPV-дрон) та один вибух (прихід, ймовірно, скид вибухового пристрою з БпЛА) у Гуті-Студенецькій.
Городнянська громада:
- один вибух (прихід, ймовірно, скид вибухового пристрою з БпЛА) у Сеньківці.
Окупанти з Херсонщини вивозять свої родини в Крим — АТЕШ
Агенти військово-партизанського руху "АТЕШ" відстежили переміщення представників окупаційної влади на лівобережжі окупованої Херсонщини. Зокрема, були зафіксовані факти виїзду до Криму працівників "адміністрацій" та "депутатів" з родинами — з Голої Пристані, Каховки, Нової Каховки, Горностаївки.
Про це повідомляє рух "АТЕШ" у Telegram.
"Колаборанти з окупованої частини Херсонщини біжать із лівого берега. Агенти "АТЕШ" доповідають, що працівники окупаційних адміністрацій та "депутати" з Голої Пристані, Каховки, Нової Каховки, Горностаївки почали виїжджати до Криму, триває активне перевезення сімей. Ми звертаємося до колаборантів, які свідомо пішли на співпрацю з росіянами, ви маєте шанс стати на шлях виправлення – зв'яжіться з нами", — заявили представники руху.
На фронті за добу відбулося 157 боєзіткнень
Найгарячіше було на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
За уточненою інформацією, вчора війська РФ завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів 44 ракетами та 75 авіаційних ударів, скинули 125 керованих авіаційних бомб, залучили 5 875 дронів-камікадзе. Також здійснили 5 709 артилерійських обстрілів, зокрема 98 – із реактивних систем залпового вогню.
Росіяни завдавали авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Стара Гута Сумської області; Оріхів, Новоукраїнка, Червона Криниця Запорізької області; Придніпровське Херсонської області.
За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два засоби ракетних військ і артилерії, шість пунктів управління, два склади пально-мастильних матеріалів російських військ.
На Херсонщині через російські обстріли загинула людина, 17 поранених
На Херсонщині минулої доби через російські обстріли загинула людина, 17 місцевих жителів отримали поранення. Армія РФ атакувала 31 населений пункт області.
Про це у Telegram вранці 22 серпня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його інформацією, пошкоджені десять багатоповерхівок, чотири приватні будинки та автомобілі.
Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, додав Прокудін.
Миколаївську область армія РФ атакувала FPV-дронами 12 разів за добу
Російська армія 21 та в ніч проти 22 серпня атакувала Миколаївську область 12 разів FPV-дронами. Ніхто не травмувався.
Про це 19 серпня повідомили в Миколаївській ОВА.
Протягом 21 серпня армія РФ десять разів атакувала FPV-дронами Очаків та акваторію Очаківської громади. Ніхто не травмувався, повідомили в ОВА.
Крім того, 21 та в ніч проти 22 серпня російські військові двічі атакували FPV-дронами Куцурубську громаду.
Росіяни за добу 584 рази били по Запорізькій області, є поранена
Упродовж доби війська РФ завдали 584 удари по 12 населених пунктах Запорізької області. Одна жінка поранена внаслідок ворожої атаки по Пологівському району.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, росіяни завдали 12 авіаударів по Приморському, Гуляйполю, Новоандріївці, Успенівці та Малинівці. 6 обстрілів з РСЗВ накрили Плавні, Новоданилівку, Малу Токмачку, Щербаки.
396 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Плавні, Оріхів, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Малинівку.
170 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Малинівки, Новоандріївки.
Надійшло 50 повідомлень про руйнування квартир, будинків, господарчих споруд та об'єктів інфраструктури.
На війні в Україні РФ втратила 79 військових за добу — Генштаб
Станом на ранок 22 серпня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 1 074 320 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 790 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків – 11124 (+4) од
- бойових броньованих машин – 23160 (+3) од
- артилерійських систем – 31835 (+46) од
- РСЗВ – 1472 (+1) од
- засоби ППО – 1210 (+1) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 52787 (+318)
- крилаті ракети – 3598 (+33)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 59426 (+110)
- спеціальна техніка – 3944 (+0).
Дані уточнюються.
Швейцарія та Австрія готові надати Путіну імунітет для мирних переговорів
Швейцарія та Австрія заявили про готовність надати президенту Росії Володимиру Путіну імунітет від арешту у випадку його прибуття для участі в мирних переговорах.
Про це пише The Kyiv Independent.
Путін перебуває під ордером на арешт Міжнародного кримінального суду за організацію систематичного викрадення та депортації українських дітей до Росії. Як країни-учасниці Римського статуту, Австрія та Швейцарія зобов’язані виконувати цей ордер. Водночас, за словами офіційних осіб, можливий виняток — лише для офіційних мирних переговорів, а не для приватних візитів.
У Північній Кореї виявили таємну ракетну базу біля кордону з Китаєм
Північна Корея таємно збудувала й експлуатує масштабну базу для розміщення ракет далекої дії поблизу китайського кордону.
Про це йдеться у звіті вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).
На базі, імовірно, зберігається сучасна стратегічна зброя режиму Кім Чен Ина.
База в Сінпуні розташована за 27 кілометрів від кордону з Китаєм. За даними, тут, імовірно, дислокується бригада з шести-дев’яти міжконтинентальних балістичних ракет із ядерним потенціалом та їхніми мобільними пусковими установками.
У Харкові було чутно вибух
У Харкові було чутно вибух, повідомили кореспонденти Суспільного.
Раніше Повітряні сили попереджали про рух ударних безпілотників РФ в напрямку міста.
Литва вручила ноту протесту очільнику посольства РФ через масований обстріл України 21 серпня
МЗС Литви 21 серпня викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії у Вільнюсі, якому вручили ноту протесту щодо комбінованого обстрілу України проти ночі 21 серпня.
Про це йдеться у заяві литовського зовнішньополітичного відомства.
В ноті протесту наголошується, що продовження терору проти України армією РФ, в той час, коли Європа та США докладають зусиль для припинення війни та домовленості про тривалий мир, чітко демонструє, що російська влада не бажає відмовитися від своїх агресивних цілей щодо України.
Сили безпілотних систем вдарили по станції нафтопроводу "Дружба" в Унечі — командувач
Оператори українських Сил безпілотних систем атакували станцію нафтопроводу "Дружба" в російському місті Унеча.
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.
За його словами, удару завдали оператори 14-го полку Сил безпілотних систем. До свого повідомлення Роберт "Мадяр" Бровді додав відео ймовірної пожежі на нафтоперекачувальній станції після удару безпілотниками.