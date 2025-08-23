Загинув український пілот винищувача МіГ-29 Сергій Бондарь

Уночі 23 серпня після виконання бойового завдання при заході на посадку загинув пілот українського винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондарь. Йому було 46 років.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Там додали, що причини та обставини катастрофи встановлюються.

У ПС висловили співчуття рідним та близьким загиблого військового льотчика.

Згодом у 40-й бригаді тактичної авіації "Привид Києва" розповіли, що Бондарь був заступником командира ескадрильї.

Чоловік народився у 1979 році у Кропивницькому, де й жив разом з родиною. У нього залишилась дружина, син і донька.

У 2000 році він закінчив Харківський інститут Військово-повітряних Сил ЗСУ. Все своє життя присвятив авіації, хоча й мав перерву у військовій службі. Працював викладачем у Національному авіаційному університеті (з серпня 2024-го — Київський авіаційний інститут).

"З початком повномасштабної агресії Росії, не вагаючись повернувся до військової служби, став на захист неба – у 40-й БрТА. Відновив льотні навички на літаках Л-39 та МіГ-29", — кажуть у бригаді.

Саме на винищувачах МіГ-29 Бондарь здійснював щоденну бойову роботу із захисту повітряного простору України: успішно знищував повітряні цілі ворога та здійснював ракетно-бомбові удари по позиціях окупантів, їх штабах і скупченню техніки на різних напрямках фронту.

"Пам’ятаємо Сергія Бондаря, як виваженого і фахового льотчика. Людину з великим серцем і безмежним життєвим оптимізмом, гумором, щирістю і взаємопідтримкою ближніх. Щиро співчуваємо його родині, близьким, побратимам та всім, хто знав славетного захисника української землі!", — додали у 40-й БрТА.

Загибель пілота F-16 Максима Устименка

У ніч на 29 червня відбиваючи масовану повітряну атаку з боку РФ на винищувачі F-16 загинув льотчик першого класу підполковник Максим Устименко. Він застосував увесь комплекс бортового озброєння та збив сім російських повітряних цілей. Під час знищення останньої, літак Устименка зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Пілот відвів винищувач від населеного пункту, але катапультуватись не встиг.

Устименко був однокурсником іншого українського льотчика — Андрія Пільщикова ("Джуса"), який загинув два роки тому.