Сенатор США вимагає від Росії повернути 19 тисяч вкрадених українських дітей

Сенатор США Ліндсі Грем вимагає від Росії повернути 19 тисяч вкрадених дітей, інакше він ініціює закон для визнання Росії країною-спонсором тероризму. У США держсекретар визнає країну спонсором тероризму, без втручання Конгресу.

Про це Ліндсі Грем повідомив у соцмережі X.

"Під час російсько-української війни Росія викрала понад 19 000 українських дітей. Викрадення дітей з їхньої рідної країни – це мерзенний та варварський вчинок. Як я вже казав з початку цього року, я маю намір просувати законодавство, яке визнає Росію державою-спонсором тероризму згідно із законодавством США, якщо вона не поверне дітей", — написав Ліндсі Грем.

Він також зазначив, що визнання країни спонсором тероризму у США тягне за собою наслідки для економіки цієї країни у вигляді санкцій та припинення економічних відносин на усіх рівнях.

Зараз США визнає країнами-спонсорами тероризму Кубу, КНДР, Іран та Сирію. Попри визнання Сирії країною-спонсором тероризму, США 30 червня скасували санкції проти Сирії через те, що там змінився уряд. Держсекретар США Марко Рубіо отримав доручення від президента Трампа переглянути статус Сирії як країни-спонсора тероризму, але станом на серпень 2025 року Сирія досі є у цьому списку.

За законодавством США, статус країни-спонсора тероризму визначає державний секретар. Зараз це Марко Рубіо. Для цього державний секретар повинен встановити, що уряд такої країни неодноразово підтримував акти міжнародного тероризму. Які це саме акти — теж визначає державний секретар.

Після того як державний секретар США вносить країну до списку спонсорів тероризму, США запроваджують проти неї санкції. Серед них:

Заборона на експорт та продаж зброї;

Контроль над експортом товарів подвійного використання, що вимагає 30-денного повідомлення Конгресу про товари чи послуги, які можуть значно посилити військовий потенціал країни зі списку терористів або її здатність підтримувати тероризм;

Заборона на економічну допомогу;

Введення різноманітних фінансових та інших обмежень.

Для скасування статусу країни-спонсора тероризму, президент США має подати до Конгресу звіт щодо змін у політиці країни, яку визнано спонсором тероризму. У цьому звіті мають бути факти про те, що країна не підтримує тероризм та не вчиняє терористичні акти. Серед них: зміна уряду, відмова надавати терористичним організаціям підтримку мінімум 6 місяців, запевнення, що країна не підтримуватиме тероризм у майбутньому тощо.

Після цього державний секретар США скасовує статус країни як спонсора тероризму.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених із ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн світу у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.