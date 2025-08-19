Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що жодна війна не закінчується без територіальних поступок, і у переговорах для закінчення війни обидві сторони повинні не лише отримувати, а й віддавати.

Про це він сказав в ефірі Fox News.

"Жодна сторона не отримає тут 100%. Кожна сторона має піти на деякі поступки. І, очевидно, питання про те, де провести межу, за якою війна закінчиться, буде частиною цих переговорів. Це нелегко, можливо, навіть несправедливо. Але це необхідно, щоб покласти край війні. Так було в кожній війні. Єдина війна, яка не закінчується таким чином, — це війна із беззастережною капітуляцією однієї сторони перед іншою. І ми не побачимо цього в цьому конфлікті", — сказав держсекретар США.

Рубіо також заявив, що не має сенсу вдаватися в усі подробиці переговорів щодо закінчення війни в Україні, особливо, коли вони тривають у приватному порядку.

"Треба дати цим людям простір для роботи. У них є свої виборці, свої міркування. І в цьому плані не варто надавати перевагу одній зі сторін. Я думаю, що всі розуміють, що одним із ключових елементів є те, що Україна має відчувати себе в безпеці, рухаючись вперед. Вони мають вірити, що в кінці цієї війни вони будуть у такому становищі, що їх більше ніколи не завоюють", — сказав він.

Що відомо про зустріч Трампа й Зеленського

18 серпня відбувся саміт між президентом США Трампом і президентом України Зеленським. Український лідер назвав відкриту двосторонню зустріч "успішною". За його словами, це була найкраща їхня розмова. Він також наголосив, що "чутливі питання" щодо обміну територій можуть бути обговорені лише під час тристоронньої зустрічі за участі лідерів України, США та РФ.

Зеленський та Трамп обговорили гарантії безпеки для України й тристоронній формат переговорів з Путіним. Крім того, йшлося про ситуацію на полі бою та питання зброї. Український лідер зазначив, що фінансування переозброєння армії, зокрема у сфері протиповітряної оборони, стане ключовим елементом майбутніх гарантій безпеки.

Разом із Зеленським до Вашингтона прибули канцлер ФРН Фрідріх Мерц, італійська прем’єрка Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і генсек НАТО Марк Рютте. Вони приєдналися до переговорів в Овальному кабінеті.

Трамп заявив, що під час зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані партнерами у координації зі США.

Після переговорів президент США зателефонував очільнику Росії та заявив про підготовку зустрічі між Зеленським та Путіним. За його словами, після цього буде тристороння зустріч за участі лідерів США, Росії та України.