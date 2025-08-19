Президент України Володимир Зеленський прокоментував публікацію Financial Times про угоду щодо закупівлі зброї. Він назвав пакет із пропозиціями на $90 млрд частиною гарантій безпеки.

Про це він повідомив під час брифінгу біля Білого дому.

Зеленський розповів, що це буде фінансування внутрішнього виробництва дронів, щоб українські компанії мали гроші на виробництво.

"Там дійсно є пакет нашими пропозиціями на 90 мільярдів доларів. Це друга частина гарантій безпеки для нас. Третя частина — це наше виробництво дронів", — сказав Зеленський.

Президент пояснив, що це пакет американської зброї, яку Україна не виробляє, туди входять літаки та системи ППО. Також він зазначив, що має домовленість з президентом США про закупівлю українських дронів після відкриття експорту.

За словами Зеленського, першою частиною гарантій безпеки для України має стати власна "сильна армія", яка складається з війська та заробітних плат. Він наголосив, що після завершення війни треба не допустити скорочення армії через брак коштів.

"У нас такого фінансування не буде. Ну, просто фізично не буде. Не буде, я маю на увазі, в нашому бюджеті. Тобто нам потрібні додаткові фінанси. Я збираюсь всі ці гроші знайти", — зауважив Зеленський.

У зв'язку з цим він наголосив на необхідності залучення зовнішніх джерел фінансування розраховуючи на підтримку європейських партнерів.

Про що йдеться в матеріалі Financial Times

Згідно з документом, з яким ознайомилася Financial Times, Україна пообіцяє купити американську зброю на $100 млрд, що фінансується Європою, в рамках угоди про отримання гарантій безпеки США після мирного врегулювання з Росією.

Згідно з пропозиціями, Київ і Вашингтон також укладуть угоду на $50 млрд щодо виробництва дронів з українськими компаніями.

У документі не зазначено, яку саме зброю Україна просить закупити в рамках угоди, але Київ заявив про бажання придбати щонайменше 10 систем ППО Patriot американського виробництва, а також інші ракети та обладнання. У документі не уточнюється, яка частина угоди щодо безпілотників буде закупівлею чи інвестиціями.

Напередодні на запитання журналістів у Білому домі щодо подальшої військової допомоги США для України, американський президент Трамп відповів: "Ми нічого не даємо. Ми продаємо зброю".

Що відомо про зустріч Трампа й Зеленського

18 серпня відбувся саміт між президентом США Трампом та президентом України Зеленським. Український лідер назвав відкриту двосторонню зустріч "успішною". За його словами, це була найкраща їхня розмова. Він також наголосив, що "чутливі питання" щодо обміну територій можуть бути обговорені лише під час тристоронньої зустрічі за участі лідерів України, США та РФ.

Зеленський та Трамп обговорили гарантії безпеки для України й тристоронній формат переговорів з Путіним. Крім того, йшлося про ситуацію на полі бою та питання зброї. Український лідер зазначив, що фінансування переозброєння армії, зокрема у сфері протиповітряної оборони, стане ключовим елементом майбутніх гарантій безпеки.

Разом із Зеленським до Вашингтона прибули канцлер ФРН Фрідріх Мерц, італійська прем’єрка Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і генсек НАТО Марк Рютте. Вони приєдналися до переговорів в Овальному кабінеті.

Трамп заявив, що під час зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані партнерами у координації зі США. Після переговорів президент США зателефонував очільнику Росії та заявив про підготовку зустрічі між Зеленським та Путіним.