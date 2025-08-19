Макрон і Стармер називають гарантії безпеки найважливішим питанням переговорів

Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер заявили, що найважливішим результатом переговорів у Білому домі була готовність США працювати над змістом гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє CNN.

Одним із ключових результатів стала угода для 30 країн, яких оголосили Коаліцією охочих, щодо роботи над гарантіями безпеки для України та початку скоординованих зусиль зі США.

"Ми домовилися щодо кількох важливих пунктів, які не були такими чіткими кілька днів чи тижнів тому", – сказав Макрон, додавши, що "першим і найважливішим" було зобов’язання США продовжувати розробляти плани безпеки.

Президент Франції заявив, що Коаліція охочих тепер зросла, що свідчить про розширення та посилення підтримки безпеки України.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що під час сьогоднішніх зустрічей на високому рівні в Білому домі було досягнуто "реального прогресу", зазначивши, що вони призвели до суттєвих результатів щодо гарантій безпеки.

"Сьогоднішня зустріч була гарною та конструктивною, і між присутніми європейськими лідерами та президентом Трампом і президентом Зеленським відчувалася справжня єдність", – сказав Стармер.

Другим результатом перемовин стала домовленість про проведення двосторонньої зустрічі між президентом України Зеленським та очільником Росії Путіним.

"І це визнання принципу, що з деяких із цих питань, чи то територія, чи обмін полоненими, чи дуже серйозне питання повернення дітей, – це те, де Україна має бути за столом переговорів", – сказав Стармер.

Тоді як Макрон наголосив, що будь-які переговори між Путіним та Зеленським повинні відбутися спочатку у двосторонньому форматі, а потім – у тристоронньому форматі з президентом США Дональдом Трампом.

Президент Франції також додав, що ці переговори можуть відбутися лише за умови припинення вогню, заявивши: "Назвіть це перемир’ям чи припиненням вогню, але ми не можемо вести переговори під бомбами".

Що відомо про зустріч Трампа та Зеленського

18 серпня відбувся саміт між президентом США Трампом та президентом України Зеленським. Український лідер назвав відкриту двосторонню зустріч "успішною". За його словами, це була найкраща їхня розмова. Він також наголосив, що "чутливі питання" щодо обміну територій можуть бути обговорені лише під час тристоронньої зустрічі за участі лідерів України, США та РФ.

Зеленський та Трамп обговорили гарантії безпеки для України й тристоронній формат переговорів з Путіним. Крім того, йшлося про ситуацію на полі бою та питання зброї. Український лідер зазначив, що фінансування переозброєння армії, зокрема у сфері протиповітряної оборони, стане ключовим елементом майбутніх гарантій безпеки.

Разом із Зеленським до Вашингтона прибули канцлер ФРН Фрідріх Мерц, італійська прем’єрка Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і генсек НАТО Марк Рютте. Вони приєдналися до переговорів в Овальному кабінеті.

Трамп заявив, що під час зустрічі з Зеленським та європейськими лідери обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані партнерами у координації зі США.

Після переговорів президент США зателефонував очільнику Росії та заявив про підготовку зустрічі між Зеленським та Путіним. За його словами, після цього буде тристороння зустріч за участі лідерів США, Росії та України.